كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي السفير الإيراني ببغداد: نتابع المفاوضات مع واشنطن بحذر ونسعى للدبلوماسية والأمن

فلسطين

خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزّة وسقوط إصابات جديدة شرق القطاع
فلسطين

خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزّة وسقوط إصابات جديدة شرق القطاع

2026-02-14 09:06
71

في اليوم الـ127 من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزّة، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأصيبت فتاة فلسطينية (16 عامًا) بعيار ناري في القدم، جراء إطلاق النار على منطقة كراج رفح جنوب مدينة خان يونس، كما أُصيبت سيدة فلسطينية برصاص الجيش "الإسرائيلي" قرب الحي النمساوي جنوبي المدينة.

ونفّذت طائرات حربية "إسرائيلية" سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، في حين قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق في شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع. كذلك أطلقت الدبابات "الإسرائيلية" النار بشكل مكثف على شرقي حيّ الزيتون جنوب مدينة غزّة، وعلى مخيم البريج وسط القطاع، فيما أغار الطيران الحربي على مناطق شرق مدينة غزّة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 595، إضافة إلى 1583 مصابًا، فيما سُجلت 724 حالة انتشال لشهداء، وفق وزارة الصحة في غزّة.

وأوضحت الوزارة أنّ عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 72,049، فيما وصل عدد المصابين إلى 171,691.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
إقرأ المزيد
المزيد
حماس: التنكيل بأسرى سجن عوفر جريمة حرب وندعو المجتمع الدولي للتحرك عاجلًا
حماس: التنكيل بأسرى سجن عوفر جريمة حرب وندعو المجتمع الدولي للتحرك عاجلًا
فلسطين منذ ساعة
خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزّة وسقوط إصابات جديدة شرق القطاع
خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزّة وسقوط إصابات جديدة شرق القطاع
فلسطين منذ 3 ساعات
"المتبخّرون".. الاحتلال استخدم أسلحة حرارية تمحو جثامين الشهداء في غزّة
فلسطين منذ 13 ساعة
العدو يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت طولكرم وجنين ورام الله
العدو يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت طولكرم وجنين ورام الله
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
السفير الإيراني في تونس لـ
السفير الإيراني في تونس لـ"العهد": إنجازات الثورة ودعم فلسطين وتعزيز التعاون مع تونس
خاص العهد منذ 21 دقيقة
حماس: التنكيل بأسرى سجن عوفر جريمة حرب وندعو المجتمع الدولي للتحرك عاجلًا
حماس: التنكيل بأسرى سجن عوفر جريمة حرب وندعو المجتمع الدولي للتحرك عاجلًا
فلسطين منذ ساعة
خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزّة وسقوط إصابات جديدة شرق القطاع
خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزّة وسقوط إصابات جديدة شرق القطاع
فلسطين منذ 3 ساعات
هونين تحلم بالأرض المحرّرة: سنعود ولو بأسناننا وأيدينا
هونين تحلم بالأرض المحرّرة: سنعود ولو بأسناننا وأيدينا
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة