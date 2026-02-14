في اليوم الـ127 من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزّة، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأصيبت فتاة فلسطينية (16 عامًا) بعيار ناري في القدم، جراء إطلاق النار على منطقة كراج رفح جنوب مدينة خان يونس، كما أُصيبت سيدة فلسطينية برصاص الجيش "الإسرائيلي" قرب الحي النمساوي جنوبي المدينة.

ونفّذت طائرات حربية "إسرائيلية" سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، في حين قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق في شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع. كذلك أطلقت الدبابات "الإسرائيلية" النار بشكل مكثف على شرقي حيّ الزيتون جنوب مدينة غزّة، وعلى مخيم البريج وسط القطاع، فيما أغار الطيران الحربي على مناطق شرق مدينة غزّة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 595، إضافة إلى 1583 مصابًا، فيما سُجلت 724 حالة انتشال لشهداء، وفق وزارة الصحة في غزّة.

وأوضحت الوزارة أنّ عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 72,049، فيما وصل عدد المصابين إلى 171,691.

