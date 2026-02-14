كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ضربة بحرية أميركية في الكاريبي تسفر عن ثلاثة قتلى
عربي ودولي

2026-02-14 10:30
61

أعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف استهدف قارباً في البحر الكاريبي، في حادثة تُعد الأحدث ضمن سلسلة عمليات مماثلة شهدتها الأشهر الماضية.

وأوضح الجيش، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أن العملية نُفذت يوم الجمعة، من دون الكشف عن هوية القتلى أو تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الهدف أو ظروف الاستهداف.

وكانت القوات الأميركية قد نفذت في وقت سابق ضربة عسكرية أخرى استهدفت سفينة في شرق المحيط الهادئ، وأسفرت عن مقتل شخصين، بحسب بيانات رسمية.

وتؤكد الولايات المتحدة أن تحركاتها العسكرية في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ تندرج ضمن جهودها لمكافحة تهريب المخدرات والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.
 

