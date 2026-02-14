كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي حماس: التنكيل بأسرى سجن عوفر جريمة حرب وندعو المجتمع الدولي للتحرك عاجلًا

عربي ودولي

قتيلان في هجوم صاروخي أوكراني على بيلغورود الروسية
عربي ودولي

قتيلان في هجوم صاروخي أوكراني على بيلغورود الروسية

2026-02-14 10:42
57

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلف غلادكوف، مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم صاروخي أوكراني استهدف المدينة القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وأوضح غلادكوف، في مقطع مصوّر نشره عبر تطبيق "تلغرام"، أن القتيلين كانا ضمن طاقم فني يعمل على إصلاح شبكات التدفئة والكهرباء التي تضررت سابقًا، مشيرًا إلى أن مواصلة أعمال الصيانة خلال ساعات الليل كانت "خطيرة للغاية"، وأن استئناف الإصلاحات سيجري خلال النهار لتفادي المخاطر.

وأضاف أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة في منشآت الطاقة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه في أجزاء من المدينة، فضلاً عن تضرر ثلاثة مبانٍ سكنية.

من جهتها، أفادت قناة "شوت" عبر "تلغرام" بأن سكانًا تحدثوا عن سماع دوي انفجارات قوية بالتزامن مع تصدي أنظمة الدفاع الجوي للهجوم.

وتقع بيلغورود على بعد نحو 40 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية، وتتعرض لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب بين موسكو وكييف. 

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت قبل أيام إسقاط 106 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية.

الكلمات المفتاحية
روسيا أوكرانيا
إقرأ المزيد
المزيد
بعد كشف رسائل إلكترونية مع ماكسويل.. رئيس لجنة أولمبياد لوس أنجلوس يطرح وكالته للبيع 
بعد كشف رسائل إلكترونية مع ماكسويل.. رئيس لجنة أولمبياد لوس أنجلوس يطرح وكالته للبيع 
عربي ودولي منذ ساعة
قتيلان في هجوم صاروخي أوكراني على بيلغورود الروسية
قتيلان في هجوم صاروخي أوكراني على بيلغورود الروسية
عربي ودولي منذ ساعة
ضربة بحرية أميركية في الكاريبي تسفر عن ثلاثة قتلى
ضربة بحرية أميركية في الكاريبي تسفر عن ثلاثة قتلى
عربي ودولي منذ ساعة
العراق: فعاليات ثقافية وسياسية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية  
العراق: فعاليات ثقافية وسياسية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية  
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
قتيلان في هجوم صاروخي أوكراني على بيلغورود الروسية
قتيلان في هجوم صاروخي أوكراني على بيلغورود الروسية
عربي ودولي منذ ساعة
واشنطن وموسكو تستأنفان الحوار العسكري بعد انتهاء
واشنطن وموسكو تستأنفان الحوار العسكري بعد انتهاء "نيو ستارت"وتقدّم في محادثات أبو ظبي
عربي ودولي 2026-02-05
روسيا تطرد دبلوماسيًا ألمانيًا ردًا على قرار برلين وتحمّلها مسؤولية التصعيد
روسيا تطرد دبلوماسيًا ألمانيًا ردًا على قرار برلين وتحمّلها مسؤولية التصعيد
عربي ودولي 2026-02-05
تسريبات إبستين: إيهود باراك طلب تهجير مليون روسي إلى
تسريبات إبستين: إيهود باراك طلب تهجير مليون روسي إلى "إسرائيل"
عربي ودولي 2026-02-04
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة