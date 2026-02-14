أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلف غلادكوف، مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم صاروخي أوكراني استهدف المدينة القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وأوضح غلادكوف، في مقطع مصوّر نشره عبر تطبيق "تلغرام"، أن القتيلين كانا ضمن طاقم فني يعمل على إصلاح شبكات التدفئة والكهرباء التي تضررت سابقًا، مشيرًا إلى أن مواصلة أعمال الصيانة خلال ساعات الليل كانت "خطيرة للغاية"، وأن استئناف الإصلاحات سيجري خلال النهار لتفادي المخاطر.

وأضاف أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة في منشآت الطاقة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه في أجزاء من المدينة، فضلاً عن تضرر ثلاثة مبانٍ سكنية.

من جهتها، أفادت قناة "شوت" عبر "تلغرام" بأن سكانًا تحدثوا عن سماع دوي انفجارات قوية بالتزامن مع تصدي أنظمة الدفاع الجوي للهجوم.

وتقع بيلغورود على بعد نحو 40 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية، وتتعرض لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب بين موسكو وكييف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت قبل أيام إسقاط 106 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية.

