أدانت حركة حماس ما بثّه الاحتلال "الإسرائيلي" من مشاهد توثق عمليات التنكيل الوحشي بالأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر، بإشراف من يسمّى بـ"وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير، معتبرةً أنها تمثل "جريمة حرب جديدة وتحديًا فاضحًا للقوانين الإنسانية الدولية الخاصة بالأسرى".

وقالت الحركة، في تصريح صحافي، إن حالة الصمت الدولي على ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون من جرائم، إلى جانب إقرار قانون الإعدام، تشجع الاحتلال على الاستمرار في ممارساته الوحشية داخل السجون، "في امتداد لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني".

وأضافت أن ما يتعرّض له الأسرى من "عمليات تصفية جسدية ونفسية" يضع العالم، بمؤسساته وحكوماته، أمام مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية لـ"لجم الاحتلال ووقف جرائمه داخل السجون"، داعيةً إلى تحرك عاجل وعلى مختلف المستويات لحماية الأسرى ومحاسبة الاحتلال على ما يرتكبه من جرائم بحقهم.

وأكّدت الحركة أن "الأسرى أمانة في أعناقنا ولن نتخلى عن قضيتهم العادلة"، مشدّدة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى مخلصًا لهم حتّى نيل حريتهم.

وكان بن غفير قد اقتحم، أمس، زنازين الأسرى في سجن عوفر قرب رام الله، في زيارة تفقدية رافقه خلالها مدير مصلحة السجون "الإسرائيلية"، وفق ما أوردته القناة السابعة "الإسرائيلية"، التي ذكرت أن الزيارة جاءت قُبيل حلول شهر رمضان وشملت جولة في أقسام الأسرى.

وأظهر مقطع فيديو نشرته القناة مشاهد لاعتداءات وقمع بحق الأسرى تزامنًا مع الاقتحام، بينها إطلاق قنابل الغاز والصوت داخل الزنازين وتوجيه الأسلحة نحو الأسرى. كما نقلت القناة أن بن غفير وجّه تهديدات للأسرى بعدم القيام بأي تحركات خلال شهر رمضان، متفاخرًا بالتغييرات التي أدخلها على أوضاع السجون منذ توليه منصبه، ومهدّدًا بإعدام الأسرى، ومعتبرًا أن السجون أصبحت "سجنًا حقيقيًا وليست فندقًا"، وفق تعبيره.

