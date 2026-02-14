كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2026-02-14 11:14
رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 يواجه انتقادات ويعرض بيع وكالته للمواهب بعد نشر رسائل قديمة مع المدانة بجرائم جنسية غيلين ماكسويل.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنّ رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، كيسي واسرمان، عرض وكالته للمواهب والتسويق للبيع، على خلفية انتقادات وُجّهت إليه بسبب تبادل رسائل إلكترونية وُصفت بالحميمة قبل أكثر من عشرين عامًا مع غيلين ماكسويل، المدانة بالاتجار بالجنس.

وتعرّض واسرمان لانتقادات ودعوات إلى الاستقالة من رئاسة اللجنة المنظمة بعد نشر تلك الرسائل، فيما خسرت شركته إحدى عميلاتها، إذ أعلنت نجمة البوب تشابل روان الأسبوع الماضي أنّ شركته لم تعد تمثلها.

ونفى واسرمان وجود أي علاقة شخصية أو تجارية مع المموّل الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، واعتذر سابقًا عن علاقته بماكسويل، مشيرًا إلى أنّ تلك العلاقة بدأت قبل الكشف عن جرائمها أو جرائم إبستين.

وأفادت الصحيفة، أمس الجمعة، بأنّ واسرمان أبلغ موظفي شركته، في مذكرة داخلية، بشعوره بأنّه أصبح مصدر إرباك لعملهم، وأنّه بدأ إجراءات بيع الشركة.

وكانت ماكسويل تُعدّ من الشخصيات النافذة في الأوساط الاجتماعية والسياسية في نيويورك ولندن، وأُدينت في الولايات المتحدة عام 2021 بعدة تهم، من بينها استدراج قاصرات والاتجار بهنّ جنسيًا لمصلحة إبستين، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدّة 20 عامًا.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية إبستين أولمبياد
