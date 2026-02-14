كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بزشكيان يثمّن جهود قادة المنطقة ويؤكد على حل المشكلات بالسلام وتعزيز العلاقة مع روسيا
81

ثمّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجهد الذي يبذله رؤساء جمهوريات دول المنطقة لإرساء الأمن والسيادة والحوكمة في المنطقة، وقال إنّه "جدير بالتقدير".

وشدّد بزشكيان، في المؤتمر الدولي "كريدور إيران 2026"، على أنّ دول المنطقة قادرة على الجلوس وحل المشاكل دون الحاجة إلى وصي.

وقال: "الجميع يسعى لكي نتمكّن معًا من حلّ مشكلاتنا بسلام"، مشيرًا إلى أنّه "لا يوجد أي بلد يجني خيرًا من الحرب ولا يصل أي بلد إلى نتيجة من الصراع والعنف وسفك الدماء".

وفي سياق متصل، أكّد بزشكيان على أن علاقة إيران مع روسيا "عميقة جدًا وواسعة"، واصفًا روسيا بـ"البلد الشقيق والصديق".

