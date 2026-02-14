كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي عماد مغنية ظلّ المقاومة إلى قلب غزّة

عين على العدو

عين على العدو

"يديعوت أحرونوت": أكثر من 50 ألف جندي يحملون جنسية أجنبية في صفوف الجيش "الإسرائيلي"

2026-02-14 13:04
85

أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" بأنّ الجيش "الإسرائيلي" نشر  لأول مرة قائمة الجنود الذين يحملون جنسية أجنبية.

ولفت الموقع "الإسرائيلي" إلى أنّه جاء في رد الجيش على طلب حرية معلومات أن عدد من يخدمون في صفوفه ويحملون جنسية إضافية إلى جانب "الإسرائيلية" يبلغ 50632 جنديًا، من بينهم 4440 جنديًا يحملون جنسيتين أجنبيتين، بينما يحمل 162 جنديًا ثلاث جنسيات أجنبية إضافية إلى جانب "الإسرائيلية".

وأضاف: "جاء الرد على طلب حرية المعلومات الذي قُدّم في مارس/آذار من العام الماضي من قبل جمعية "هتسلاحًا" (النجاح)، ونُشر على الموقع البريطاني Declassified"، مشيرًا إلى أنّه "قد فُصّل في عمود واحد عدد الجنود الذين يحملون جنسية أجنبية واحدة إضافية، وفي عمود آخر عدد من يحملون جنسيتين أجنبيتين أو أكثر".

وتابع الموقع: "أشار الجيش إلى أنه قد يكون هناك من تم احتسابهم في كلا العمودين".

ولفت موقع الصحيفة إلى أنّ القائمة تُظهر أنّ "في الجيش 12135 جنديًا يحملون أيضًا الجنسية الأميركية، و6127 يحملون الجنسية الفرنسية، و5067 يحملون الجنسية الروسية، كما يوجد أكثر من 3000 جندي يحملون الجنسية الألمانية أو الأوكرانية، وأكثر من ألف يحملون الجنسية البريطانية أو الرومانية أو البولندية أو الإثيوبية أو الكندية".

وتابع: "تتضمن القائمة أيضًا جنودًا يحملون جنسيات دول عربية، مثل اليمن (14 يحملون جنسية إضافية و8 يحملون على الأقل جنسيتين أجنبيتين)، وتونس (15 يحملون جنسية مزدوجة و7 يحملون جنسيات متعددة)، ولبنان (4)، وسورية (3)، والجزائر (1)".
 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
"يديعوت أحرونوت": أكثر من 50 ألف جندي يحملون جنسية أجنبية في صفوف الجيش "الإسرائيلي"
عين على العدو منذ 4 ساعات
صورة مزيفة تكلف الليكود دفع تعويضات لبينيت ولبيد
صورة مزيفة تكلف الليكود دفع تعويضات لبينيت ولبيد
عين على العدو منذ يوم
"نغرس جذورًا": مستوطنون يقتحمون السياج ويزرعون أشجارًا في الأراضي اللبنانية
عين على العدو منذ يوم
 جهود أميركية مستمرة لإبرام اتفاق مع إيران… و
 جهود أميركية مستمرة لإبرام اتفاق مع إيران… و"إسرائيل" تشكك في جدواه
عين على العدو منذ يوم
مقالات مرتبطة
"يديعوت أحرونوت": أكثر من 50 ألف جندي يحملون جنسية أجنبية في صفوف الجيش "الإسرائيلي"
عين على العدو منذ 4 ساعات
خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزّة وسقوط إصابات جديدة شرق القطاع
خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزّة وسقوط إصابات جديدة شرق القطاع
فلسطين منذ 8 ساعات
هونين تحلم بالأرض المحرّرة: سنعود ولو بأسناننا وأيدينا
هونين تحلم بالأرض المحرّرة: سنعود ولو بأسناننا وأيدينا
مقالات مختارة منذ 9 ساعات
"المتبخّرون".. الاحتلال استخدم أسلحة حرارية تمحو جثامين الشهداء في غزّة
فلسطين منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة