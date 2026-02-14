أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" بأنّ الجيش "الإسرائيلي" نشر لأول مرة قائمة الجنود الذين يحملون جنسية أجنبية.

ولفت الموقع "الإسرائيلي" إلى أنّه جاء في رد الجيش على طلب حرية معلومات أن عدد من يخدمون في صفوفه ويحملون جنسية إضافية إلى جانب "الإسرائيلية" يبلغ 50632 جنديًا، من بينهم 4440 جنديًا يحملون جنسيتين أجنبيتين، بينما يحمل 162 جنديًا ثلاث جنسيات أجنبية إضافية إلى جانب "الإسرائيلية".

وأضاف: "جاء الرد على طلب حرية المعلومات الذي قُدّم في مارس/آذار من العام الماضي من قبل جمعية "هتسلاحًا" (النجاح)، ونُشر على الموقع البريطاني Declassified"، مشيرًا إلى أنّه "قد فُصّل في عمود واحد عدد الجنود الذين يحملون جنسية أجنبية واحدة إضافية، وفي عمود آخر عدد من يحملون جنسيتين أجنبيتين أو أكثر".

وتابع الموقع: "أشار الجيش إلى أنه قد يكون هناك من تم احتسابهم في كلا العمودين".

ولفت موقع الصحيفة إلى أنّ القائمة تُظهر أنّ "في الجيش 12135 جنديًا يحملون أيضًا الجنسية الأميركية، و6127 يحملون الجنسية الفرنسية، و5067 يحملون الجنسية الروسية، كما يوجد أكثر من 3000 جندي يحملون الجنسية الألمانية أو الأوكرانية، وأكثر من ألف يحملون الجنسية البريطانية أو الرومانية أو البولندية أو الإثيوبية أو الكندية".

وتابع: "تتضمن القائمة أيضًا جنودًا يحملون جنسيات دول عربية، مثل اليمن (14 يحملون جنسية إضافية و8 يحملون على الأقل جنسيتين أجنبيتين)، وتونس (15 يحملون جنسية مزدوجة و7 يحملون جنسيات متعددة)، ولبنان (4)، وسورية (3)، والجزائر (1)".



