591  شهيدًا فلسطينيًا منذ وقف إطلاق النار في غزّة
591  شهيدًا فلسطينيًا منذ وقف إطلاق النار في غزّة

2026-02-14 14:29
وزارة الصحة في غزّة: شهيدان و15 إصابة خلال 48 ساعة وارتفاع الحصيلة إلى 72,051 شهيدًا منذ بدء العدوان
89

سجّلت وزارة الصحة في غزّة، في تقريرها الإحصائي، وصول شهيدين (انتشال) و15 إصابة إلى مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأحصت الوزارة، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وصول إجمالي عدد الشهداء إلى 591، والجرحى إلى 1,598، والجثامين المنتشلة إلى 726.

وأكّدت الوزارة أنّ الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت 72,051 شهيدًا و171,706 جرحى.

ولفتت إلى أنّ عددًا من الشهداء لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتّى هذه اللحظة.

هذا ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته على القطاع في خرقٍ لاتفاق وقف إطلاق النار.

فلسطين المحتلة غزة الشهداء
