سجّلت وزارة الصحة في غزّة، في تقريرها الإحصائي، وصول شهيدين (انتشال) و15 إصابة إلى مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأحصت الوزارة، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وصول إجمالي عدد الشهداء إلى 591، والجرحى إلى 1,598، والجثامين المنتشلة إلى 726.

وأكّدت الوزارة أنّ الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت 72,051 شهيدًا و171,706 جرحى.

ولفتت إلى أنّ عددًا من الشهداء لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتّى هذه اللحظة.

هذا ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته على القطاع في خرقٍ لاتفاق وقف إطلاق النار.

