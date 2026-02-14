كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي الشهيد السيد عباس الموسوي.. قلب حمل المقاومة ومضى شهيدًا

خاص العهد

خاص العهد

"العهد" ينشر صورًا حصرية لسيد شهداء المقاومة الإسلامية

2026-02-14 14:38
107
فاطمة سلامة - كاتب
891 مقالاً

دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال 

كلّما أبحرنا في شخصيته، كلما ازددنا عطشًا لمعرفة المزيد. هو ابن بلدة النبي شيت البقاعية، ولد عام 1952، وما زالت روحه تسكن روابي الجنوب وسهوله، ووجع الناس في البقاع وعنفوانه. إنه سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، الرجل الذي حمل منذ طفولته ملامح الجدّ وحنين الأرض. مضى إلى النجف طالبَ علمٍ، لكن قلبه بقي معلّقًا بتراب لبنان. في النجف تفتّحت في روحه بذرة المقاومة، وحين عاد إلى الوطن، كان من المؤسسين الأوائل لمسيرةٍ أرادها دفاعًا عن الكرامة قبل الأرض، ضمن إطار حزب الله.

بدا أبًا يمسح بيديه تعب المجاهدين وأحزان الناس. لم تكن كلماته شعاراتٍ عابرة، بل عهدًا نابضًا بالصدق. «سنخدمكم بأشفار عيوننا» ليست عبارةً قالها، بل التزامًا محفورًا في الروح. وبيقين المؤمن العارف قال: «إسرائيل سقطت»، لا بوصفها خبرًا آنيًا، بل إيمانًا راسخًا بأن الباطل إلى زوال. وفي السادس عشر من شباط 1992، نال سماحته إحدى الحسنيين مع زوجته وطفله، لكن دمه لم يكن خاتمة المشهد، بل رسم خريطة مرحلةٍ أشد حضورًا وامتدادًا. بقيت وصيته الأساس تتردّد كنبضٍ في القلوب: حفظ المقاومة. وصيةٌ صارت أنشودة أملٍ لا ينتهي، حفظ المقاومة… حفظ الحلم… وحفظ تلك الشعلة التي لا تنطفئ، لأن الشهادة ليست نهاية الحكاية، بل بدايتها.

ومن هنا، وبعد أكثر من ثلاثة عقود على عروجه المبارك، لا يزال الحنين إليه يتوقّد كل عام. كُتب وقيل الكثير في رحاب السيد "أبو ياسر"، لكن ما لم يُحكَ بعد يبقى أوسع وأعمق من أن يُختصر في كلمات. نبحث عن ذكراه في خطاباته وصوره، في ملامحه التي وثّقتها عدسات قليلة، فحفظتها الذاكرة قبل أن تحفظها الصور، لنُشبع بعضًا من شوقٍ لسيّدٍ ربما لم يعش بعضُنا عصره، لكنه عاش على نهجه وخطّه الخميني المبارك.

ومن هذا المعنى، وفي ذكرى القادة الشهداء، ينشر موقع "العهد" الإخباري صورًا حصرية للسيد عباس الموسوي، القائد الذي يردّد لأجله كثيرون: "يا هَنا مَن عاش عصرك"...

الكلمات المفتاحية
السيد عباس الموسوي ذكرى القادة الشهداء القادة الشهداء سنكمل الطريق
إقرأ المزيد
المزيد
"العهد" ينشر صورًا حصرية لسيد شهداء المقاومة الإسلامية
خاص العهد منذ ساعتين
بالصور| محطات من سيرة الشيخ راغب حرب
بالصور| محطات من سيرة الشيخ راغب حرب
خاص العهد منذ 3 ساعات
عماد مغنية ظلّ المقاومة إلى قلب غزّة
عماد مغنية ظلّ المقاومة إلى قلب غزّة
خاص العهد منذ 3 ساعات
السفير الإيراني في تونس لـ
السفير الإيراني في تونس لـ"العهد": إنجازات الثورة ودعم فلسطين وتعزيز التعاون مع تونس
خاص العهد منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
الشهيد السيد عباس الموسوي.. قلب حمل المقاومة ومضى شهيدًا
الشهيد السيد عباس الموسوي.. قلب حمل المقاومة ومضى شهيدًا
لبنان منذ ساعتين
"العهد" ينشر صورًا حصرية لسيد شهداء المقاومة الإسلامية
خاص العهد منذ ساعتين
ومضات من حديث سيد شهداء الأمة عن القادة الشهداء
ومضات من حديث سيد شهداء الأمة عن القادة الشهداء
لبنان منذ ساعتين
بالصور| استعدادات متواصلة في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء ذكرى القادة الشهداء
بالصور| استعدادات متواصلة في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء ذكرى القادة الشهداء
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة