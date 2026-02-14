كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي أيام صحية مجانية في المخيمات الفلسطينية بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية

إيران

بوتين مهنئًا بزشكيان بذكرى انتصار الثورة: ندعم إيران لحماية سيادتها ومصالحها المشروعة
إيران

بوتين مهنئًا بزشكيان بذكرى انتصار الثورة: ندعم إيران لحماية سيادتها ومصالحها المشروعة

2026-02-14 17:08
33

هنّأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية، مؤكّدًا أنّ "روسيا تدعم جهود إيران في حماية سيادتها ومصالحها المشروعة وضمان أمنها في ظل الظروف الدولية الصعبة الراهنة".

وأكد بوتين، في رسالة إلى بزشكيان، السبت 14 شباط/فبراير 2026، أنّ "العلاقات بين إيران وروسيا تتسم بالود وحسن الجوار"، معبّرًا عن "ثقته بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران".

كما تمنّى بوتين للرئيس الإيراني "موفور الصحة والنجاح، ولجميع الإيرانيين السعادة والازدهار".
 

الكلمات المفتاحية
روسيا فلاديمير بوتين ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران ايران بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
بوتين مهنئًا بزشكيان بذكرى انتصار الثورة: ندعم إيران لحماية سيادتها ومصالحها المشروعة
بوتين مهنئًا بزشكيان بذكرى انتصار الثورة: ندعم إيران لحماية سيادتها ومصالحها المشروعة
إيران منذ 12 دقيقة
الرئيس الإيراني: دول المنطقة قادرة على حلّ مشاكلها دون وصي
الرئيس الإيراني: دول المنطقة قادرة على حلّ مشاكلها دون وصي
إيران منذ 4 ساعات
تداعيات مسيرات 11 شباط والتحشدات الأميركية في الخليج محور اهتمام الصحف الإيرانية
تداعيات مسيرات 11 شباط والتحشدات الأميركية في الخليج محور اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 6 ساعات
الإمام الخامنئي: فترة
الإمام الخامنئي: فترة "الدفاع المقدس" شكلت اختبارًا مشرِّفًا للشعب الإيراني
إيران منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
أيام صحية مجانية في المخيمات الفلسطينية بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية
أيام صحية مجانية في المخيمات الفلسطينية بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية
لبنان منذ 11 دقيقة
بوتين مهنئًا بزشكيان بذكرى انتصار الثورة: ندعم إيران لحماية سيادتها ومصالحها المشروعة
بوتين مهنئًا بزشكيان بذكرى انتصار الثورة: ندعم إيران لحماية سيادتها ومصالحها المشروعة
إيران منذ 12 دقيقة
الرئيس الإيراني: دول المنطقة قادرة على حلّ مشاكلها دون وصي
الرئيس الإيراني: دول المنطقة قادرة على حلّ مشاكلها دون وصي
إيران منذ 4 ساعات
قتيلان في هجوم صاروخي أوكراني على بيلغورود الروسية
قتيلان في هجوم صاروخي أوكراني على بيلغورود الروسية
عربي ودولي منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة