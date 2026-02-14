هنّأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية، مؤكّدًا أنّ "روسيا تدعم جهود إيران في حماية سيادتها ومصالحها المشروعة وضمان أمنها في ظل الظروف الدولية الصعبة الراهنة".

وأكد بوتين، في رسالة إلى بزشكيان، السبت 14 شباط/فبراير 2026، أنّ "العلاقات بين إيران وروسيا تتسم بالود وحسن الجوار"، معبّرًا عن "ثقته بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران".

كما تمنّى بوتين للرئيس الإيراني "موفور الصحة والنجاح، ولجميع الإيرانيين السعادة والازدهار".



الكلمات المفتاحية