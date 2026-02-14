كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أيام صحية مجانية في المخيمات الفلسطينية بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية
أيام صحية مجانية في المخيمات الفلسطينية بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية

2026-02-14 17:09
أقامت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات الفلسطينية، بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية، أيامًا صحية تخصصية مجانية دعمًا لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد في مخيمات لبنان.

ويأتي ذلك في ظل أجواء الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وذكرى الشهداء القادة، تأكيدًا على دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وقد أُقيمت الأيام الصحية في الاختصاصات التالية: أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وأمراض الأطفال.

وتمت معاينة 1530 مريضًا، وتقديم الأدوية المجانية لهم.

لبنان الهيئة الصحية الإسلامية ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران
