كشافة الإمام المهدي (عج) تفتتح التعاونية الكشفية بالبازورية.. فياض: فعل حياة ونمو

2026-02-14 17:19
افتتحت مفوضية جبل عامل الأولى في كشافة الإمام المهدي (عج)، التعاونية الكشفية في بلدة البازورية، باحتفال شارك فيه رئيس الجمعية نزيه فياض، مفوض الجمعية في المنطقة أحمد غضبون، إلى جانب حشد من قادتها والعاملين فيها، وجمع من المدعوين.

وبعد آيات من القرآن الكريم، والنشيد الوطني اللبناني ونشيد الجمعية، ألقى فياض كلمة أشار فيها إلى "أننا نفتتح اليوم هذه المبادرة الطيبة التي نضعها في سياق تقديم الخدمة لكشفيينا وكشفياتنا ولأفواجنا وفرقنا، ولنلبي كافة احتياجاتهم ومستلزمات عملهم كي تكون جاهزة ومتوفرة بهمة ونشاط وسهولة".

وأوضح فياض، أنّ "هذه المفوضية بقادتها وأفرادها وأفواجها تستحق كل مبادرة لخدمتهم ولدعمهم في هذا التحدي الذي يخوضونه"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المبادرة فعل حياة ونمو وتنمية في هذه المنطقة التي تعرضت لأبشع أنواع العدوان ولا تزال، وهي تأتي باسم الكشفيين وباسم الأجيال الصاعدة، لتقول إننا على الدرب مستمرون ومكملون في هذا الطريق، في هداية الأجيال، وفي توفير كل ما يمكن من مستلزمات العمليات التربوية والترفيهية والاستقطابية والمستلزمات الكشفية التي ساهمت في إظهار هذه الصورة الرائعة والمميزة التي يتجلى فيها عملنا الكشفي في أفواجنا وفرقنا على والشوارع وفي الساحات، وخصوصاً في ذلك التجمع المهيب الكبير أجيال السيد".

وختم فياض متمنيًا أن "تكون هذه المبادرة التي سعت إليها وأبدعتها وتحملت مسؤوليتها مفوضية المنطقة الأولى، هي خط تنمية العمل الكشفي وخط زيادة المقبولية والجاذبية لهذا العمل، وقال أننا نفتتح اليوم هذه التعاونية باللوازم الأساسية، ونتطلع لأن تكون هذه المبادرة رائدة في تلبية الاحتياجات الأساسية لكل أفواجنا".

هذا، وقصّ بعدها فياض والمشاركون شريط الافتتاح وجالوا على زوايا التعاونية التي تُعنى ببيع التجهيزات الكشفية من ألبسة وهدايا وألعاب وإكسسوارات ودروع تذكارية وغيرها، وتفتح أبوابها على مدار الأسبوع.

