لبنان

مدرسة المهدي في مشغرة تُحيي ولادة الإمام المهدي (عج) 
لبنان

مدرسة المهدي في مشغرة تُحيي ولادة الإمام المهدي (عج) 

2026-02-14 17:25
72

أحيت مدرسة المهدي (عج) في بلدة مشغرة في البقاع الغربي ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) بحفل أقيم في "قاعة الشهيد بجيجي" في المدرسة، بحضور الهيئة الإدارية والتعليمية وجمعٍ من الطلاب.

تخلّل الحفل فقرات إنشادية وتواشيح دينية استُلهمت من أجواء المناسبة المباركة، عبّر خلالها الطلاب عن فرحتهم بولادة الإمام (عج).

وأُلقيت خلال الحفل كلمات وجدانية شدّدت على معاني الانتظار الإيجابي، والعمل الصالح، والثبات على القِيَم، بما يعكس روح المناسبة وأبعادها التربوية والإيمانية.

من جهتها، قالت إدارة المدرسة: "إنّ إحياء هذه المناسبة يأتي في إطار حرصنا على تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الطلاب، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية المُستوحاة من سيرة أهل البيت (ع)، بما يسهم في تنشئة جيل واعٍ ومتمسّك بهويته الإيمانية والوطنية".

