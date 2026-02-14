كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي الشيخ بركات خلال لقاء ثقافي في قانا: حفظنا كرامتنا ونسير مرفوعي الرأس لنصرتنا المظلوم

لبنان

النائب الموسوي: المقاومة هي عزّنا وشرفنا ولسنا في موقع الاستسلام 
لبنان

النائب الموسوي: المقاومة هي عزّنا وشرفنا ولسنا في موقع الاستسلام 

2026-02-14 17:37
82

شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، على "أننا لسنا في موقع الاستسلام، نحن أهل الصبر والتضحية والوفاء، ونجدد العهد لشهدائنا بأننا سنحفظ وصية المقاومة، لأن المقاومة هي عزّنا وشرفنا، وبذلك نستعيد كل الأمجاد التي مضت تحريرًا ونصرًا".

كلام الموسوي جاء خلال إقامة شعبة حزين في القطاع الثامن لحزب الله احتفالًا تأبينيًا بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد
الشهيد المجاهد عباس حسين برو (حمزة)، في حسينية بلدة حزين، بحضور مسؤول القطاع الثامن عباس مظلوم، ولجنة القطاع، وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية وعلمائية، وحشد من الأهالي.

وأكد النائب الموسوي في كلمته أنّ "وصية شهدائنا هي أن نتمسك بهذا الخط وأن نبقى أوفياء له. وأضاف: اليوم يعيش العالم بأسره محنة أخلاقية كارثية لم يشهدها من قبل، ولكن يجب علينا أن نتذكر أن كل هذه الدول والإمبراطوريات مخلوقة، وأن في هذه الدنيا خالقًا واحدًا هو القاهر فوق عباده، وهو القادر أن يمحو كل هذا الطغيان إذا جاء أمر الله".

وأضاف: "من هنا نقول، وفي ذكرى القادة الشهداء، إننا سنستمر على هذا الخط، وحاضرون وجاهزون لدفع الأثمان، لأن الذين قدموا إلينا لم يقدموا لنا الضمانات، فالشيء الوحيد الذي سيحمينا هو مقاومتنا".

وكان قد بدأ الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم للأخ عباس أوزا، وعرض وصية الشهيد، وكلمة لشقيق الشهيد. واختُتم الحفل بقراءة مجلس عزاء للشيخ أيمن أيوب.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله ابراهيم الموسوي جزين
