وجّه نادي برشلونة، السبت 14 شباط/فبراير 2026، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولجنة الحكام، للتعبير عن استيائه العميق من تكرار الأخطاء التحكيمية التي وصفها بالمجحفة والمفتقرة إلى المعايير الثابتة.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت مباراة نادي برشلونة وفريق أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء الأربعاء الماضي، والتي فاز فيها أتلتيكو برباعية نظيفة، أحداثًا مثيرة للجدل، أبرزها إلغاء هدف للمدافع الكتالوني باو كوبارسي بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) بسبب تسلل على اللاعب روبرت ليفاندوفسكي.

واستغرقت المراجعة التحكيمية وقتًا غير معتاد، وأشارت تقارير إسبانية إلى أن القرار النهائي استغرق نحو 8 دقائق كاملة، في واحدة من أطول مراجعات تقنية الـ"VAR" في تاريخ أوروبا، ما أدى إلى توقف المباراة لفترة طويلة وترك اللاعبين والجماهير في حالة ترقب وارتباك، وأثار جدلًا كبيرًا بشأن صحة القرار.

وحدّد النادي في بيانه خمس نقاط جوهرية، أبرزها غياب الاتساق في العقوبات الانضباطية وتناقض تفسيرات قرارات لمسات اليد داخل منطقة الجزاء. كما انتقد آلية استخدام تقنية الـ"VAR"، مطالبًا بشفافية كاملة عبر نشر جميع التسجيلات الصوتية لغرفة الـ"VAR" دون استثناء، لضمان النزاهة التعليمية والقانونية.

وشدد فريق «البلوغرانا» على أن تراكم الأخطاء الفادحة أدى إلى زعزعة الثقة في نزاهة المنافسة، مطالبًا باستحداث كود انضباطي شفاف للحكام يحدد عواقب واضحة في حالات الإهمال أو الخطأ الجسيم.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن هذا التحرك لا يهدف إلى الدفاع عن مصالحه الخاصة فحسب، بل يسعى إلى ضمان معاملة عادلة وإطار عمل مستقر لجميع الأندية المشاركة، مطالبًا باتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتصحيح هذا المسار.

