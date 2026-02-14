كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقجي: الاتحاد الأوروبي فقد ثقله الجيوسياسي وعاجز عن فهم تطوّرات إيران 
عراقجي: الاتحاد الأوروبي فقد ثقله الجيوسياسي وعاجز عن فهم تطوّرات إيران 

2026-02-14 19:41
76

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاتحاد الأوروبي بأنّه "متخبط" و"عاجز عن فهم التطوّرات في إيران".

وقال عراقجي، في منشور على منصة "أكس"، السبت 14 شباط/فبراير 2026: "من المؤسف أنّ "مؤتمر ميونيخ للأمن"، الذي كان يُعتبَر حدثًا جادًا وموثوقًا، قد تحوَّل في شأن إيران إلى "سيرك ميونيخ".

وتابع قوله: "هذا الانحدار الذي يتم فيه تفضيل المظاهر على الجوهر، يحمل رسائل مهمة كالآتي: يبدو أنّ الاتحاد الأوروبي متخبّط، جذور هذا التخبُّط تكمن في عجزه على فهم التطوُّرات الجارية داخل إيران. من الناحية الاستراتيجية، الاتحاد الأوروبي عديم الهدف، فَقَد كامل ثقله الجيوسياسي في منطقتنا".

أضاف: "على وجه التحديد، تحوَّلت ألمانيا إلى رائدة في التخلّي عن كامل سياستها الإقليمية لمصلحة "إسرائيل". وكحد أدنى، يمكن القول إنّ المسار العام لأوروبا بات خطيرًا ومقلقًا للغاية".

وفيما تساءل وزير الخارجية الإيراني: "هذا الوضع ماذا يعني من الناحية العملية؟"، أكّد أنّ "إصابة الاتحاد الأوروبي و"الترويكا" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بالشلل وعدم اكتراثهما للتطوّرات المحيطة بالمفاوضات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني، أصبح واضحًا بامتياز".

وواصل قائلًا: "أوروبا، التي كانت في وقت ما أحد الأطراف الرئيسية في المفاوضات، لم يَعُدْ لها أيّ أثَر، بينما في المقابل، يعمل أصدقاؤنا الإقليميون في غاية الفاعلية والإفادة مقارنة بـ"الترويكا" الأوروبية العاجزة والمهمّشة".

