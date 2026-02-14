أطلق موقع العهد الإخباري حملة واسعة تحت وسم #أبناء_الولاية بمناسبة ذكرى القادة الشهداء، بهدف إبراز مسيرتهم، وتعزيز حضور ثقافة المقاومة.

واعتمدت الحملة على نشر صور أرشيفية للقادة، إضافة إلى مواد مرئية ومقاطع مصوّرة وثّقت محطات بارزة من حياتهم ومسيرتهم، إلى جانب محتوى تفاعلي ربط الأجيال الجديدة بإرثهم الفكري والجهادي.

وقد حقق الوسم انتشارًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك مئات المستخدمين في إعادة نشر المواد والتعبير عن تمسّكهم بنهج الشهداء، ما يعكس نجاح الحملة لإحياء المناسبة وترسيخ رمزيّتها.

