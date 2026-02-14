استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مستشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، اندريه رحال، في سياق اللقاءات التي تم التوافق على مواصلتها، وفق ما أفادت قناة المنار.

وعرض النائب رعد مع اندريه رحال في اللقاء وجهات النظر حول آخر تطورات الوضع المحلي على مختلف الصعد السياسية والميدانية.

يذكر أن في 4 شباط/فبراير 2026، زار النائب رعد الرئيس عون في قصر بعدا، حيث أكد حينها أنّ "اللبنانيين معنيون بالحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك فيما بينهم".

وقال: "مطلوبٌ منا جميعًا أن نعالج أوضاعنا بالتصويب والتعاون وحسن التنسيق، وإننا من موقعنا في حزب الله والمقاومة الإسلامية نؤكد من قصر بعبدا وبعد لقائنا الصريح والمسؤول مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أننا حريصون على التفاهم والتعاون لما فيه تحقيق أهداف اللبنانيين جميعًا بدءًا من إنهاء الاحتلال وإطلاق الأسرى وتعزيز الاستقرار وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم وإطلاق ورشة الاعمار وتولي الدولة مسؤولية حماية السيادة، ومساندتها عند الاقتضاء، ورفض كلّ اشكال التدخل والوصاية".

وأضاف: "لقد استمعنا أيضًا إلى ما لدى الرئيس عون من تصورات ولأن الواقع يقتضي منا معًا الكثير من المتابعة والدقة في المقاربات، اتفقنا على مواصلة التلاقي والتشاور لتحقيق الأهداف والاولويات والتوافق على المنهجية الموصلة إلى ذلك بأسرع وقت وأقل كلفة وبالأسلوب الأضمن لحفظ السيادة والكرامة الوطنية معًا".

