النائب الحاج حسن: لمشاركة انتخابية واسعة.. والسيادة الكاملة مرهونة بإنهاء الاحتلال
النائب الحاج حسن: لمشاركة انتخابية واسعة.. والسيادة الكاملة مرهونة بإنهاء الاحتلال

2026-02-14 23:05
أكّد رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، السبت 14 شباط/فبراير 2026، أنّ "القضية الأساس اليوم بالنسبة إلى جمهور المقاومة وشعبها تتمثّل في استكمال الاستعدادات اللوجستية المرتبطة بالعملية الانتخابية، سواء لناحية الهويات أو الإدراج أو تصحيح القيود في القوائم الانتخابية".

وقال النائب الحاج حسن، خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في حزب الله - القطاع الخامس بالتعاون مع شعبة بلدة أمهز البقاعية وبحضور فعاليات البلدة، إنّ "الحضور المؤيد للثنائي الوطني ولخيار المقاومة يجب أنْ يتجلّى بنسبة اقتراع مرتفعة وبعدد وازن من الأصوات التفضيلية التي سينالها مرشَّحو الثنائي الوطني وحلفاؤهم".

وشدّد على "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدَّد ووفق القانون النافذ، رغم التعقيدات القانونية القائمة والتي يمكن معالجتها بصيغة مناسبة".

وفيما جزم بأنّ "السيادة لا تكتمل في ظل استمرار الاحتلال والعدوان واحتجاز الأسرى، وفي ظل منع العدو إعادة الإعمار"، بيّن النائب الحاج حسن أنّ "اكتمال السيادة وبسط سلطة الدولة يرتبطان بتحقيق هذه الأهداف مجتمعة: التحرير الكامل، وقف العدوان، عودة الأسرى، والانطلاق الفعلي في مسار إعادة الإعمار".

