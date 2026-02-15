كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

2026-02-15 08:46
49

في سياق اعتداءاته المتواصلة على السيادة اللبنانية وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، شنَّ العدو الصهيوني سلسلة غارات جوية، مساء اليوم أمس السبت 15 شباط/فبراير، استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي.

وفي التفاصيل، شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" سلسلة غارات استهدفت بلدة بصليا، والمنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ودير الزهراني، إضافة إلى مرتفعات جبل الريحان في جنوب لبنان.

وفي السياق ذاته، طالت غارات "إسرائيلية" منطقة الجبور وجبل الريحان، فيما تعرّضت أطراف بلدة عيترون لرشقات رشاشة مصدرها موقع المالكية الحدودي.

كما أقدمت محلّقة "إسرائيلية" معادية من نوع "كواد كوبتر" على تفجير أحد المنازل في حي الكساير عند أطراف بلدة ميس الجبل.

لبنان الكيان الصهيوني البقاع الغربي الجنوب
