فلسطين

خرق متواصل لوقف إطلاق النار في غزة.. 10 شهداء في غارات
فلسطين

خرق متواصل لوقف إطلاق النار في غزة.. 10 شهداء في غارات "إسرائيلية"

2026-02-15 09:00
29

في اليوم الـ128 من اتفاق وقف الحرب، واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شنّ طيران العدو الحربي غارات استهدفت خان يونس وجباليا، تزامنًا مع عمليات نسف وتدمير واسعة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة عن استشهاد 10 فلسطينيين فجر اليوم الأحد 15 شباط/فبراير 2026، في غارات "إسرائيلية".

كما نفذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف واسعة شرق مدينة خان يونس، في حين أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق الاتصالات في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية شرقي بلدة جباليا شمال القطاع، وفجّر روبوتات في محيط منطقة الشيخ زايد شمالي غزة، فيما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" محيط مفترق السنافور في حيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 605 شهداء، إضافة إلى 1598 مصابًا، فيما سجلت 726 حالة انتشال لشهداء.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 72051 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 171706.

