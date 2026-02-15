أكّد رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، أنّ "السيادة لا تكون مجتزأة"، قائلًا: "لا توجد سيادة و"الإسرائيلي" ما زال يحتل أرضنا، ويقتل شعبنا لا سيما الأطفال والنساء منهم، ويتسلَّل إلى قرانا ويدمّر المنازل ويخطف المواطنين، ويعتدي بشكل يومي على أهلنا وقرانا ووطننا، ويحتفظ بأسرانا القابعين في سجونه، ويمنعنا ويشترط علينا في عملية إعادة الإعمار".

وبينّ النائب الحاج حسن، خلال لقاء سياسي أقامه حزب الله في حسينية مجمع الإمام الجواد (ع) في محلَّة المريجة، أنّ "السيادة لا تكتمل بهذه الطريقة"، مشيرًا إلى أنّ "الدولة التي تريد أنْ تبسط سيادتها وتحمي مواطنيها، عليها أنْ تحميهم بشكل فعلي لا بالكلام والشعارات".

أضاف: "كل الكلام الذي نسمعه عن بسط لسيادة الدولة، هو الآن في اتجاه الداخل اللبناني وليس في اتجاه العدو الصهيوني، علمًا أنّ مفهوم السيادة يكمُن في أنْ تقوم الدولة بفعل التصدّي عندما يعتدي أحد على بلدنا، وهذا ليس موجودًا الآن".

وفيما شدّد على أنّ "المقاومة تحمي السيادة"، جدّد تأكيده أنّ "العدو هو من ينتهك السيادة"، موضحًا أنّه "عندما نشأت المقاومة في الستينات والسبعينات، فذلك لأنّ سيادتنا انتُهِكَت، ولأنّ الدولة في حينه لم تَقُم بدورها في حماية السيادة"، داعيًا "المسؤولين" إلى أنْ "يقوموا بدورهم في حماية السيادة كي يقتنع المواطنون بما يسمعونه من خطابات".

وفي ما يتعلّق باستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، قال النائب الحاج حسن إنّ "الهدف من هذه الانتخابات هو أنْ نرفع عدد أصوات نواب كتلتَيْ الثنائي الوطني وحلفائنا إلى أوسع مدى ممكن، كي لا نسمح للفريق الآخر أنْ يتحكّم بالسلطة أكثر".

وتابع قوله: "الانتخابات محطة مفصلية، لا سيّما وأنّنا في ظرف حساس ومعقد ومصيري، وهذا يحتّم علينا أنْ نستند إلى 5 مرتكزات، هي: الثبات والصبر والبناء والعمل والدعاء بيقين وإيمان".

