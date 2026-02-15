كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

سويسرا تستضيف محادثات أميركية - إيرانية الأسبوع المقبل
عربي ودولي

سويسرا تستضيف محادثات أميركية - إيرانية الأسبوع المقبل

2026-02-15 12:02
أكّدت سويسرا، السبت 14 شباط/فبراير 2026، أنّ "سلطنة عُمان ستتوسّط في جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران تُعقَد في جنيف الأسبوع المقبل".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، في بيان: "إنّ سويسرا على أتمّ الاستعداد لتقديم مساعيها الحميدة لتيسير الحوار بين الولايات المتحدة وإيران"، معربًا عن "ترحيب سويسرا الكامل ودعمها لهذه المحادثات". 

وكانت سلطنة عُمان قد استضافت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات وإيران، يوم 6 شباط/فبراير 2026. 

وأعقب ذلك زيارة للأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026، حيث التقى سلطان عُمان هيثم بن طارق ومسؤولين عُمانيين. 

وقال لاريجاني: "زيارتي شملت التوقّعات التي كانت لدينا بشأن رفع مستوى العلاقات التجارية والتعاون التنموي بين البلدين والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية".

اميركا سلطنة عمان سويسرا ايران المفاوضات
