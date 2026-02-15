كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القمة الأفريقية: نرفض أيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين ونحذّر من استمرار حصار غزة
2026-02-15 12:40
طالبت القمة الأفريقية، في بيانها الختامي، الأحد 15 شباط/فبراير 2026، بـ"منح دولة فلسطين عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة، بما يتماشى مع رغبة أغلبية دول المجتمع الدولي"، مؤكّدةً أنّ "هذه الخطوة تمثّل حقًا مشروعًا للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال".

ورفضت القمة الأفريقية الـ39 التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بـ"شكل قاطع أيّ محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، مشدّدةً على أنّ "ذلك خرق جسيم للقوانين الدولية".

وحذّرت من "تَدهوُر الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جرّاء الحصار المفروض، ومنع دخول المساعدات الطبية والإغاثية، مما يُهدّد حياة ملايين المدنيين".

كما أعربت عن "تضامنها الكامل مع نضال الفلسطينيين لنيل حريتهم وإقامة دولتهم المستقلة".

على صعيد آخر، دعت القمة الأفريقية إلى "إقرار هدنة إنسانية عاجلة تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار في أنحاء السودان كافة".

فلسطين المحتلة غزة افريقيا
