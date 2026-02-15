دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، الإيرانيين إلى "السعي جاهدين إلى تحقيق الوحدة والتماسك في المجتمع"، قائلًا: "فلنتكاتف ونعمل على ترسيخ الثقافة الإيرانية الإسلامية في البلاد".

وأضاف بزشكيان، في حفل اختتام الدورة الـ16 من "مهرجان الفارابي الدولي للعلوم الإنسانية والإسلامية"، الأحد 15 شباط/فبراير 2026: "لقد جئنا لحل مشاكل الشعب. إنّ الجامعات وأساتذة العلوم الإنسانية والاجتماعية اليوم لديهم مهمة بالغة الأهمية في حل مشاكل المجتمع".

وفي حين أکد أنّ "على العلوم الإنسانية واجب أنْ تقدِّم حلولًا مناسبة لحل المشاكل"، طالب المجتمع الأكاديمي بأنْ "يقدِّم لنا المساعدة لحل المشاكل".

الكلمات المفتاحية