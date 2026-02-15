كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
إيران

بزشكيان للإيرانيين: لنسعى جاهدين إلى تحقيق الوحدة والتماسك
إيران

بزشكيان للإيرانيين: لنسعى جاهدين إلى تحقيق الوحدة والتماسك

2026-02-15 15:31
55

دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، الإيرانيين إلى "السعي جاهدين إلى تحقيق الوحدة والتماسك في المجتمع"، قائلًا: "فلنتكاتف ونعمل على ترسيخ الثقافة الإيرانية الإسلامية في البلاد". 

وأضاف بزشكيان، في حفل اختتام الدورة الـ16 من "مهرجان الفارابي الدولي للعلوم الإنسانية والإسلامية"، الأحد 15 شباط/فبراير 2026: "لقد جئنا لحل مشاكل الشعب. إنّ الجامعات وأساتذة العلوم الإنسانية والاجتماعية اليوم لديهم مهمة بالغة الأهمية في حل مشاكل المجتمع".

وفي حين أکد أنّ "على العلوم الإنسانية واجب أنْ تقدِّم حلولًا مناسبة لحل المشاكل"، طالب المجتمع الأكاديمي بأنْ "يقدِّم لنا المساعدة لحل المشاكل".

الكلمات المفتاحية
ايران بزشكيان الشعب الإيراني الوحدة
