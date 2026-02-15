كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

النائب الموسوي للإدارة الأميركية: المقاومة مستمرة وقوية رغم حجم الضغوط عليها
لبنان

النائب الموسوي للإدارة الأميركية: المقاومة مستمرة وقوية رغم حجم الضغوط عليها

2026-02-15 15:51
95

أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إبراهيم الموسوي، أنّ "المقاومة الإسلامية وعلى الرغم من حجم الضغوط عليها ماليًا واقتصاديًا وسياسيًا هي قوية ومستمرة".

جاء كلام النائب الموسوي خلال لقاء سياسي، الأحد 15 شباط/فبراير 2026، نظّمته العلاقات العامة في القطاع الثامن في حزب الله واستضافته دارة وجيه مظلوم في بلدة حورتعلا البقاعية.

وخاطب النائب الموسوي الإدارة الأميركية بقوله: "تقولون إنّنا انهزمنا. فلماذا، إذن، ترسلون الموفدين لكي تفاوضونا على السلاح؟"، مشدّدًا على أنّ "أميركا وكل من يتبعها هم منافقون".

وأضاف عضو كتلة الوفاء للمقاومة: "لو كان بإمكان العدو "الإسرائيلي" بالقضاء علينا لفعل ولكن لن يقدر".

كما أشار إلى أنّ "ثبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصمودها وموقف سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي الذي لم يَلِنْ هو الذي أجّل الضربة"، مؤكّدًا أنّ "إيران قوية وصامدة ومقتدرة وجاهزة لأيّ عدوان عليها".

كتلة الوفاء للمقاومة ابراهيم الموسوي البقاع الإدارة الأميركية
