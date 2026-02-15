كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
اعتداءات صهيونية متواصلة.. توغل في شرق ميس الجبل وإطلاق رشقات رشاشة وقنابل جنوبًا
لبنان

اعتداءات صهيونية متواصلة.. توغل في شرق ميس الجبل وإطلاق رشقات رشاشة وقنابل جنوبًا

2026-02-15 16:13
واصلت قوات العدو الصهيوني، الأحد 15 شباط/فبراير 2026، اعتداءاتها اليومية على المناطق اللبنانية، وارتكبت سلسلة اعتداءات جديدة، منتهكة بذلك السيادة اللبنانية وقرار وقف إطلاق النار وضمنًا القرار 1701 الدولي.

في التفاصيل، أطلقت قوات العدو من موقع رويسات العلم رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا، بالتزامن مع إطلاق عدد من قنابل "اللانشر".

إلى ذلك، ألقت محلقة صهيونية قنبلة صوتية على بلدة حولا، كما عُثور على محلقة صهيونية سقطت في البلدة.

هذا، وخرق الطيران الحربي الصهيوني الأجواء اللبنانية وحلّق في أجواء البقاع الغربي على علو متوسط.

وصباح اليوم، أقدم 4 جنود صهاينة على فتح بوابة السياج التقني قرب منطقة "الجدار" شرق بلدة ميس الجبل واجتازوا الخط الأزرق، حيث أجروا مسحًا قبل أن يعودوا إلى خلف السياج ومنه إلى موقع العاصي المقابل.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني ميس الجبل
