أشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، إلى أنّ "تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يدّعي أنه قوة عظمى، لا تليق برئيس، وهي تصريحات عبثية".

وسأل: "إذا كان ترامب ينوي القتال، فلماذا يتحدث عن المفاوضات؟"، مضيفًا: "أي معركة مع إيران ستمنع ترامب من ممارسة الهيمنة مرة أخرى في العالم".

وأكد موسوي، أنّ "على ترامب أن يعلم أنه اذا شن حربًا، ستصبح هذه الحرب له عبرة حتى يسكت من عربدته في العالم".

في موازاة ذلك،أوضح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم رضائي، أن الوفد الإيراني أعد حزمة مقترحات لجولة المفاوضات المرتقبة، لكنه أبدى عدم تفاؤله حيال نتائجها، مشيرًا إلى أن للولايات المتحدة سوابق كثيرة في انتهاك الاتفاقيات.

وبيّن رضائي أن طهران لن تناقش في هذه الجولة وقف تخصيب اليورانيوم، ولن يتم إخراج المخزون المخصب من البلاد، مضيفًا أن الأميركيين وافقوا على هذا الأمر، وأن المفاوضات لا علاقة لها بالملف الصاروخي أو القضايا الإقليمية.

الكلمات المفتاحية