غادر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد 15 شباط/فبراير 2026، طهران متوجهًا إلى جنيف على رأس وفد دبلوماسي متخصص، وذلك لإجراء الجولة الثانية من المحادثات النووية، بالإضافة إلى بعض المشاورات الدبلوماسية.

وتُعقد المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، بوساطة وجهود سلطنة عُمان، وفق ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

وخلال هذه الزيارة، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، ووزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، وعددًا من المسؤولين الدوليين المقيمين في سويسرا، وسيجري معهم مباحثات.

