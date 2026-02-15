كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي الرئيس بري: هناك جهة تخطط سلفًا لمنع إجراء الانتخابات في موعدها

إيران

عراقجي يتوجه إلى جنيف لإجراء جولة ثانية من المحادثات النووية وعقد مشاورات دبلوماسية
إيران

عراقجي يتوجه إلى جنيف لإجراء جولة ثانية من المحادثات النووية وعقد مشاورات دبلوماسية

2026-02-15 17:57
61

غادر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد 15 شباط/فبراير 2026، طهران متوجهًا إلى جنيف على رأس وفد دبلوماسي متخصص، وذلك لإجراء الجولة الثانية من المحادثات النووية، بالإضافة إلى بعض المشاورات الدبلوماسية.

وتُعقد المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، بوساطة وجهود سلطنة عُمان، وفق ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

وخلال هذه الزيارة، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، ووزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، وعددًا من المسؤولين الدوليين المقيمين في سويسرا، وسيجري معهم مباحثات.

 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران سلطنة عمان سويسرا عباس عراقجي
إقرأ المزيد
المزيد
عراقجي يتوجه إلى جنيف لإجراء جولة ثانية من المحادثات النووية وعقد مشاورات دبلوماسية
عراقجي يتوجه إلى جنيف لإجراء جولة ثانية من المحادثات النووية وعقد مشاورات دبلوماسية
إيران منذ ساعتين
رئيس الأركان الإيراني: الحرب مع إيران ستكون عبرة لترامب
رئيس الأركان الإيراني: الحرب مع إيران ستكون عبرة لترامب
إيران منذ 4 ساعات
بزشكيان للإيرانيين: لنسعى جاهدين إلى تحقيق الوحدة والتماسك
بزشكيان للإيرانيين: لنسعى جاهدين إلى تحقيق الوحدة والتماسك
إيران منذ 5 ساعات
المفاوضات الأميركية-الإيرانية ورسائل ذكرى انتصار الثورة محور اهتمام الصحف الإيرانية
المفاوضات الأميركية-الإيرانية ورسائل ذكرى انتصار الثورة محور اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
عراقجي يتوجه إلى جنيف لإجراء جولة ثانية من المحادثات النووية وعقد مشاورات دبلوماسية
عراقجي يتوجه إلى جنيف لإجراء جولة ثانية من المحادثات النووية وعقد مشاورات دبلوماسية
إيران منذ ساعتين
رئيس الأركان الإيراني: الحرب مع إيران ستكون عبرة لترامب
رئيس الأركان الإيراني: الحرب مع إيران ستكون عبرة لترامب
إيران منذ 4 ساعات
سويسرا تستضيف محادثات أميركية - إيرانية الأسبوع المقبل
سويسرا تستضيف محادثات أميركية - إيرانية الأسبوع المقبل
عربي ودولي منذ 8 ساعات
كلفة الحرب تُعيد واشنطن إلى طاولة التفاوض
كلفة الحرب تُعيد واشنطن إلى طاولة التفاوض
مقالات منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة