كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي الكويت تهنئ إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية وتؤكد أهمية تعزيز التعاون والاستقرار

منوعات

مادة مسرطنة في منتج يستخدم للأطفال تُشعل آلاف الدعاوى القضائية ضد
منوعات

مادة مسرطنة في منتج يستخدم للأطفال تُشعل آلاف الدعاوى القضائية ضد "جونسون آند جونسون"

2026-02-15 20:48
65

كشفت تقارير قضائية ضد شركة "جونسون آند جونسون" عن احتواء مادة "الأسبستوس" المسرطنة في بودرة "التلك" الأشهر، وهو المنتج الأكثر استخدامًا للأطفال منذ عقود، إضافة إلى استعماله في مستحضرات التجميل لخصائصه المضادة للرطوبة.

وأثار ذلك موجة قلق وجدلاً واسعًا بين الأمهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول سلامة منتجات الأطفال التي استُخدمت لعقود في ملايين المستهلكين.

وتعود القضية إلى عام 2019، حين أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بوجود مادة "الأسبستوس" المسرطنة في عينات من البودرة. وتوجد هذه المادة طبيعيًا في بعض مناجم التلك، وقد تلوّث المنتج النهائي إذا لم تتم عملية التنقية بدقة عالية. وتواجه الشركة عاصفة قانونية في الولايات المتحدة، بعدما رُفعت ضدها أكثر من 60 ألف دعوى قضائية في 40 ولاية.

وكان أحدث الأحكام قد صدر عن محكمة في بنسلفانيا، حيث فُرض تعويض بقيمة 250 ألف دولار لعائلة سيدة توفيت بسرطان المبيض بعد استخدامها التلك لسنوات.

ورغم نفي الشركة للاتهامات وتأكيدها سلامة منتجاتها، فإنها سحبت بودرة التلك نهائيًا من أسواق الولايات المتحدة وكندا منذ عام 2020، واستبدلتها بمنتج جديد يعتمد على "نشا الذرة".

وجاء هذا القرار بعدما فشلت الشركة في إقناع المحاكم بتسوية شاملة بقيمة 8.9 مليارات دولار لإغلاق جميع القضايا المفتوحة، ما أبقى الباب أمام آلاف المتضررين لمتابعة مطالباتهم القضائية.

الكلمات المفتاحية
الصحة الاطفال الامراض
إقرأ المزيد
المزيد
مادة مسرطنة في منتج يستخدم للأطفال تُشعل آلاف الدعاوى القضائية ضد
مادة مسرطنة في منتج يستخدم للأطفال تُشعل آلاف الدعاوى القضائية ضد "جونسون آند جونسون"
منوعات منذ ساعتين
نظام كوكبي
نظام كوكبي "مقلوب" يحيّر علماء الفلك
منوعات منذ يوم
انتشر مؤخرًا.. ما هو فيروس نيباه؟
انتشر مؤخرًا.. ما هو فيروس نيباه؟
منوعات منذ يومين
كيف تأرجح سعر الذهب عبر التاريخ؟
كيف تأرجح سعر الذهب عبر التاريخ؟
منوعات منذ أسبوع
مقالات مرتبطة
مادة مسرطنة في منتج يستخدم للأطفال تُشعل آلاف الدعاوى القضائية ضد
مادة مسرطنة في منتج يستخدم للأطفال تُشعل آلاف الدعاوى القضائية ضد "جونسون آند جونسون"
منوعات منذ ساعتين
انتشر مؤخرًا.. ما هو فيروس نيباه؟
انتشر مؤخرًا.. ما هو فيروس نيباه؟
منوعات منذ يومين
حيدر يناقش خطوات لبنان لمكافحة عمل الأطفال: حققنا تقدّمًا رغم التحديات 
حيدر يناقش خطوات لبنان لمكافحة عمل الأطفال: حققنا تقدّمًا رغم التحديات 
لبنان منذ 3 أيام
وزير الصحة يطلق التغطية الاستشفائية للجلطة الدماغية
وزير الصحة يطلق التغطية الاستشفائية للجلطة الدماغية
لبنان منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة