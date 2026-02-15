هنأ وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح في رسالة، نظيره الإيراني عباس عراقجي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وأعرب عن أمله في أن يستمر التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين وتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

ولفت وزير الخارجية الكويتي إلى العلاقات العميقة والقوية التي تربط بين البلدين الصديقين إيران والكويت، فضلًا عن الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان في مختلف المجالات.

