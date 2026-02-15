كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الدوري اللبناني: المبرة يفوز على العهد وشباب الساحل يكتسح الراسينغ برباعية
الدوري اللبناني: المبرة يفوز على العهد وشباب الساحل يكتسح الراسينغ برباعية

2026-02-15 21:12
فاز المبرة على العهد، بطل لبنان تسع مرات، بنتيجة 1-0 في المباراة التي أُقيمت عصر اليوم على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بئر حسن، ضمن المرحلة الخامسة عشرة (الرابعة إيابًا) من الدوري العام اللبناني السادس والستين لكرة القدم. وسجّل هدف المبرة محمود سبليني في الدقيقة الـ 52.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق شباب الساحل فوزه الأول بعد سلسلة تعثرات، وجاء على حساب الراسينغ بيروت متذيل الترتيب بنتيجة 4-0.

وسجّل الأهداف علي فقيه (45+8)، حسن فرحات (50)، حسن قعفراني (72 من ركلة جزاء)، وحسن بزي (75).

