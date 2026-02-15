شدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، في مقابلة على قناة المنار، الأحد 15 شباط/فبراير 2026، على أنّ "اللبنانيين في غالبيتهم يريدون وحدة لبنان واستقراره، ويرون "الإسرائيلي" عدوًا".

واستذكر الشيخ الخطيب ذكرى القادة الشهداء، مشيرًا إلى أنّ "وظيفة الشهادة هي حفظ الكرامة والوطن".

وقال: "نحن ندعو دائمًا إلى إلغاء الطائفية السياسية في لبنان"، موضحًا أنّ "الأديان يجب أن تدفع إلى الوحدة، وليست إلى وضع الحواجز بين الشعب. ونحن نرى في المسيحيين إخوانًا لنا".

وردًا على سؤال عن التصدّي للعدوان الصهيوني، أكّد الشيخ الخطيب أنّ "الدبلوماسية وسيلة من الوسائل التي يجب أن تُفعَّل، ولكنها وحدها لا تكفي إن لم تكن هناك عوامل قوة لمواجهة العدو"، داعيًا إلى الاستفادة من عوامل القوة للتصدّي للعدوان.

وذكر أنّ "إرادة الصمود لدى شعبنا تؤكد أننا لم نُهزم رغم التضحيات الكبرى والحصار المالي الذي نتعرض له".

إلى ذلك، أشار الشيخ الخطيب إلى أنّ "الحكومة يجب أن تحافظ على سيادة لبنان، وأداء الحكومة حتى الآن لم يكن إيجابيًا بالقدر الذي نريده"، لافتًا إلى أنّ "زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب أمر إيجابي".

وقال: "يجب عدم التعامل مع موضوع حصر السلاح في جلسة مجلس الوزراء بخفّة، بل يجب أن يتم التعامل معه بحكمة عالية، وأنصح الحكومة ألا ترمي هذه الكرة على الجيش اللبناني"، مضيفًا: "مواقف قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، وطنية، والجيش يتصرف بوعي".

وحول الاستحقاق الانتخابي، ذكر الشيخ الخطيب أنّ "هناك جهات داخلية وخارجية تعمل على تأجيل الانتخابات اعتقادًا منها أن بيئة الثنائي الوطني ستتراجع"، مشددًا على أنّ "الرئيس نبيه بري سيأتي رئيسًا لمجلس النواب شاءوا أم أبوا".

إلى ذلك، أشار الشيخ الخطيب إلى أنّ "المسلمين والمسيحيين حريصون على عدم حدوث أي شرخ بين مكونات الوطن، وما يصيب أي فئة سيصيب الجميع"، مؤكدًا أنّ "مصلحة اللبنانيين تكمن في وحدتهم".

وشدد على أنّ "بيئة المقاومة واعية جدًا، وتعرف أن أي تراجع سيؤدي إلى خسائر كبيرة، وهي لن تتخلى عن خياراتها مهما كانت الأثمان"، مضيفًا: "نحن ندافع عن أنفسنا، وموقفنا هو موقف حق".

