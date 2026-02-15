كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي 4 شهداء في غارة صهيونية استهدفت سيارة قرب المصنع

عربي ودولي

العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه لأي عمل عسكري ضدّ إيران
عربي ودولي

العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه لأي عمل عسكري ضدّ إيران

2026-02-15 22:32
60

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد 15 شباط/فبراير 2026، أنّ العراق يرفض انتهاك أو استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضدّ أي دولة في المنطقة والعالم بما في ذلك إيران.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أن "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، شارك في احتفال الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية في إيران، الذي أقامته السفارة الإيرانية في بغداد .

ونقل السفير بحر العلوم، في كلمة له بالمناسبة، تهنئة الحكومة والخارجية في العراق للحكومة والشعب الإيرانيين؛ مستذكرًا الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والقائمة على الجوار الجغرافي، والوشائج الدينية والثقافية والاجتماعية الممتدة عبر عهود من التواصل والتعاون، وما شهدته من زخم كبير في الآونة الأخيرة.

وأكد وكيل الخارجية العراقية أنّ "العراق يرفض انتهاك أو استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضدّ أي دولة في المنطقة والعالم، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشددًا "على رفض الاعتداءات العسكرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وأن التصعيد العسكري يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم في المنطقة، الأمر الذي يجعل الحوار والتفاوض الدبلوماسي الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة".

وأعرب بحر العلوم عن شكره لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد كاظم آل صادق، وكادر السفارة، تقديرًا لجهودهم المتواصلة في تعزيز العلاقات الثنائية، متمنيًا للشعب الإيراني دوام الرفاه والتقدم.، أنّ العراق يرفض انتهاك أو استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضدّ أي دولة في المنطقة والعالم بما في ذلك إيران.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أن "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، شارك في احتفال الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية في إيران، الذي أقامته السفارة الإيرانية في بغداد يوم الجمعة 13 شباط/فبراير 2026".

ونقل السفير بحر العلوم، في كلمة له بالمناسبة، تهنئة الحكومة والخارجية في العراق للحكومة والشعب الإيرانيين؛ مستذكرًا الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والقائمة على الجوار الجغرافي، والوشائج الدينية والثقافية والاجتماعية الممتدة عبر عهود من التواصل والتعاون، وما شهدته من زخم كبير في الآونة الأخيرة.

وأكد وكيل الخارجية العراقية أنّ "العراق يرفض انتهاك أو استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضدّ أي دولة في المنطقة والعالم، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشددًا "على رفض الاعتداءات العسكرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وأن التصعيد العسكري يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم في المنطقة، الأمر الذي يجعل الحوار والتفاوض الدبلوماسي الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة".

وأعرب بحر العلوم عن شكره لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد كاظم آل صادق، وكادر السفارة، تقديرًا لجهودهم المتواصلة في تعزيز العلاقات الثنائية، متمنيًا للشعب الإيراني دوام الرفاه والتقدم.

الكلمات المفتاحية
العراق الجمهورية الاسلامية في إيران ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران
إقرأ المزيد
المزيد
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه لأي عمل عسكري ضدّ إيران
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه لأي عمل عسكري ضدّ إيران
عربي ودولي منذ ساعة
الكويت تهنئ إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية وتؤكد أهمية تعزيز التعاون والاستقرار
الكويت تهنئ إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية وتؤكد أهمية تعزيز التعاون والاستقرار
عربي ودولي منذ ساعتين
القمة الأفريقية: نرفض أيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين ونحذّر من استمرار حصار غزة
القمة الأفريقية: نرفض أيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين ونحذّر من استمرار حصار غزة
عربي ودولي منذ 10 ساعات
سويسرا تستضيف محادثات أميركية - إيرانية الأسبوع المقبل
سويسرا تستضيف محادثات أميركية - إيرانية الأسبوع المقبل
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه لأي عمل عسكري ضدّ إيران
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه لأي عمل عسكري ضدّ إيران
عربي ودولي منذ ساعة
الكويت تهنئ إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية وتؤكد أهمية تعزيز التعاون والاستقرار
الكويت تهنئ إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية وتؤكد أهمية تعزيز التعاون والاستقرار
عربي ودولي منذ ساعتين
عراقجي يتوجه إلى جنيف لإجراء جولة ثانية من المحادثات النووية وعقد مشاورات دبلوماسية
عراقجي يتوجه إلى جنيف لإجراء جولة ثانية من المحادثات النووية وعقد مشاورات دبلوماسية
إيران منذ 5 ساعات
رئيس الأركان الإيراني: الحرب مع إيران ستكون عبرة لترامب
رئيس الأركان الإيراني: الحرب مع إيران ستكون عبرة لترامب
إيران منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة