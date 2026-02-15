كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

4 شهداء في غارة صهيونية استهدفت سيارة قرب المصنع
لبنان

2026-02-15 22:56
استشهد 4 أشخاص، مساء الأحد 15 شباط/فبراير، في غارة للعدو الصهيوني على سيارة قرب المصنع في منطقة الحدود اللبنانية السورية، وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في ظل الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على لبنان ومواطنيه.

وسبق وأن ارتكبت قوات العدو الصهيوني، اليوم الأحد، سلسلة اعتداءات، منتهكة بذلك السيادة اللبنانية وقرار وقف إطلاق النار وضمنًا القرار 1701 الدولي، حيث أطلقت قوات العدو من موقع رويسات العلم رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا، بالتزامن مع إطلاق عدد من قنابل "اللانشر". وألقت محلقة صهيونية قنبلة على راعٍ في أطراف بلدة مركبا لجهة وادي هونين، في حين استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدتي بليدا وعيترون بقذائف الهاون.

وصباح اليوم، أقدم 4 جنود صهاينة على فتح بوابة السياج التقني قرب منطقة "الجدار" شرق بلدة ميس الجبل واجتازوا الخط الأزرق، حيث أجروا مسحًا قبل أن يعودوا إلى خلف السياج ومنه إلى موقع العاصي المقابل.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني
