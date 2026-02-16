كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي الشيخ راغب حرب.. الرجل الذي هزأ بالاحتلال

لبنان

 جمعية
لبنان

 جمعية "وتعاونوا" تنبّه إلى عمليات احتيال باسمها وتدعو لاعتماد الإجراءات الرسمية

2026-02-16 09:53
61

أصدرت جمعية "وتعاونوا" بيانًا حذّرت فيه من قيام أحد الأشخاص بانتحال صفتها واستغلال الثقة القائمة بينها وبين شركات وموردي المواد الغذائية، لطلب بضائع وتسلمها من دون تسديد ثمنها. 

أكدت الجمعية حرصها على حماية الموردين والتجار من أي عمليات احتيال، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية المعتمدة في توثيق الطلبيات وحصر التعامل بالمكلفين حصرًا من قبلها.

كما شكرت الجمعية تجاوب الموردين والتجّار السريع والعاجل، متمنيةً حصر التعامل مع الاشخاص المكلفين من قبلها ووفقًا للإجراءات المعتمدة، لا سيما توثيق الطلبيات في طلبات شراء مختومة، ترسل لهم عبر القنوات المتفق عليها. 

كما لفتت الجمعية عناية الأهل الكرام إلى أنها لا تعتمد أي طريقة إلكترونية للتسجيل لديها. هذا الأمر محصور حاليًا بالجهات المحلية المعتمدة والمسؤولين الاجتماعيين، في القرى والبلدات، لا سيما القرى الحدودية في جنوب لبنان.


 

الكلمات المفتاحية
لبنان حملة وتعاونوا
إقرأ المزيد
المزيد
الموسوي: الاستحقاق النيابي حاصل
الموسوي: الاستحقاق النيابي حاصل
لبنان الآن
ومضات من حديث سيد شهداء الأمة عن القادة الشهداء 2
ومضات من حديث سيد شهداء الأمة عن القادة الشهداء 2
لبنان منذ 9 دقائق
اختتام مسابقة بحثية تربوية حول السنن الاجتماعية في كلام الأئمة وتطبيقاتها المعاصرة
اختتام مسابقة بحثية تربوية حول السنن الاجتماعية في كلام الأئمة وتطبيقاتها المعاصرة
لبنان منذ ساعة
شهيد ودمار في انتهاكات
شهيد ودمار في انتهاكات "إسرائيلية" جديدة للسيادة اللبنانية
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
شهيد ودمار في انتهاكات
شهيد ودمار في انتهاكات "إسرائيلية" جديدة للسيادة اللبنانية
لبنان منذ ساعة
 جمعية
 جمعية "وتعاونوا" تنبّه إلى عمليات احتيال باسمها وتدعو لاعتماد الإجراءات الرسمية
لبنان منذ ساعة
الحريري وجمهوره: زعامة تقاوم
الحريري وجمهوره: زعامة تقاوم "المخرز السعودي"
مقالات مختارة منذ ساعتين
4 شهداء في غارة صهيونية استهدفت سيارة قرب المصنع
4 شهداء في غارة صهيونية استهدفت سيارة قرب المصنع
لبنان منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة