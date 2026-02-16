أصدرت جمعية "وتعاونوا" بيانًا حذّرت فيه من قيام أحد الأشخاص بانتحال صفتها واستغلال الثقة القائمة بينها وبين شركات وموردي المواد الغذائية، لطلب بضائع وتسلمها من دون تسديد ثمنها.

أكدت الجمعية حرصها على حماية الموردين والتجار من أي عمليات احتيال، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية المعتمدة في توثيق الطلبيات وحصر التعامل بالمكلفين حصرًا من قبلها.

كما شكرت الجمعية تجاوب الموردين والتجّار السريع والعاجل، متمنيةً حصر التعامل مع الاشخاص المكلفين من قبلها ووفقًا للإجراءات المعتمدة، لا سيما توثيق الطلبيات في طلبات شراء مختومة، ترسل لهم عبر القنوات المتفق عليها.

كما لفتت الجمعية عناية الأهل الكرام إلى أنها لا تعتمد أي طريقة إلكترونية للتسجيل لديها. هذا الأمر محصور حاليًا بالجهات المحلية المعتمدة والمسؤولين الاجتماعيين، في القرى والبلدات، لا سيما القرى الحدودية في جنوب لبنان.





