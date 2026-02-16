برعاية مدير عام مركز الأبحاث التربوية الدكتور عبد الله قصير، أُقيم الحفل الختامي لمناقشة المشاريع العلمية وإعلان الفائزين في المسابقة الأولى من نوعها حول "السنن الاجتماعية في كلام الأئمة (ع) وتطبيقاتها في عصرنا الحديث"، والمخصصة للمعلمين. ونظم الفعالية تجمع المعلمين في لبنان - منطقة جبل عامل الثانية، بالتعاون مع ثانوية المهدي (عج) - الغازية.

وشكّل الحدث محطة تربوية رائدة عكست جدية العمل الأكاديمي والبحثي، بمشاركة نخبة من المعلمين والمعلمات من الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في المنطقة، حيث قدموا أبحاثًا علمية اتسمت بالعمق والمنهجية، وبالقدرة على ربط الفكر التربوي بالقيم والمبادئ المستمدة من مدرسة الأئمة (ع)، وتطبيقها في الواقع التربوي المعاصر.

وعرض المشاركون خلاصات أبحاثهم أمام لجنة علمية متخصصة، في أجواء تنافسية راقية عكست مستوى الالتزام والمسؤولية والوعي بأهمية تطوير الأداء التربوي وفق رؤية علمية هادفة وأصيلة.

وشهد الحفل حضورًا تربويًا حاشدًا ضم مدراء مدارس ومعاهد وثانويات رسمية وخاصة، وهيئات إدارية وتعليمية، إلى جانب فعاليات تربوية وحزبية واجتماعية، أكدوا جميعًا أهمية ترسيخ ثقافة البحث العلمي في الوسط التربوي وتعزيز موقع المعلم الباحث.

وأكدت الكلمات التي أُلقيت خلال المناسبة أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لتعزيز دور المعلم القادر على تحويل المعرفة إلى مشاريع إصلاحية تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومحصّن، يواكب تحديات العصر بروح علمية ومسؤولية عالية.

واختُتم الحفل بالإعلان عن أسماء الفائزين وتكريم جميع المشاركين، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالإنجاز المحقق، مع التأكيد على السعي لتحويل هذه التجربة إلى محطة سنوية تعزز التكامل بين الفكر التربوي الأصيل ومتطلبات العصر الحديث.

