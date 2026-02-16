تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة لليوم الـ 129 على التوالي، مرتكبة مزيدًا من الاعتداءات على مختلف مناطق القطاع، وموقعة مزيدًا من الشهداء والمصابين والمزيد من الدمار والخراب.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء مواطن فلسطيني، صباح اليوم الاثنين (16 شباط/فبراير 2026)، جراء قصف مدفعية استهدف حي الشجاعية الواقع في شرق مدينة غزة. وأفادت بأن مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" قصفت، صباح اليوم، مناطق متفرقة من شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أطلق الجيش نيران رشاشاته الثقيلة على المنطقة المستهدفة بكثافة.

كما قصفت مدفعية قوات الاحتلال، فجر اليوم، بالقذائف الثقيلة مدينة رفح وجنوب شرق مدينة خان يونس. وأفاد شهود عيان إن آليات الجيش قصفت كذلك المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نيران بشكل عشوائي صوب المنطقة.

وقصفت الزوارق الحربية التابعة لقوات الاحتلال ساحل مدينة غزة، والمناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. وفقًا لمصادر محلية، فإن غالبية المناطق التي استهدفتها قوات الاحتلال تقع في نطاق انتشاره داخل الخط الأصفر وبالقرب منه.

أدّت الخروقات "الإسرائيلية"، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى استشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة العديد في مختلف مناطق قطاع غزة. واستشهد المواطن خضر يوسف فياض (64 عامًا) من بيت حانون متأثرًا بجروح أُصيب بها جرّاء قصف من الاحتلال شرق مدينة دير البلح. وأعلنت قوات الاحتلال انها قتل اثنين من المواطنين، في الليل الماضي، بداعي تجاوز الخط الأصفر في بيت لاهيا شمال القطاع.

هذا؛ وكانت طائرات الاحتلال اغتالت القيادي في سرايا القدس سامي الدحدوح قرب منزله، في حي تل الهوا في مدينة غزة.

الإحصائيات

أفادت مصادر طبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، جثامين 10 شهداء انتشال، و9 إصابات. ومنذ سريان الاتفاق، في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال مئات الخروقات بالقصف والغارات الجوية وإطلاق النيران ما أسفر عن استشهاد 601 فلسطينيًا وإصابة 1607 آخرين؛ فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين 726 شهيدًا من تحت ركام المنازل والمباني المدمرة.



واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 72061 شهيدًا و171715 مصابًا.

