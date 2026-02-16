شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم الاثنين (16 شباط/فبراير 2026)، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في القدس ومناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياءً، في مدينة الخليل، وداهمت العديد من المنازل، ففتتشها وحطمت وبعثرت محتوياتها، واعتقلت 7 مواطنين، ونكلت بهم قبل أن تنقلهم إلى معتقلاتها.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: عبد الحافظ عبد المجيد وزوز، محمد راشد سدر، تيسير الجمل، عبد الله ياسين عبد الحميد طه من مدينة الخليل ومجد عبد الغفار جرادات من بلدة سعير. وأوضحت أن القوات اعتقلت أيضًا، حمزة محمود أبو دية ومجدي عبد الله أبو ديه من بلدة حلحول.

في السياق نفسه، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل، في بلدة بيت أمّر شمال الخليل، وفتشتها، وعاثت بمحتوياتها خرابًا.

كما نصبت القوات عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية، أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت العديد من المنازل، وفتشتها، واعتقلت سيدتين، واعتدت على شاب بالضرب في المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت سلام منصور من منطقة عراق التايه وشيماء كمال جبور من قرية سالم، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. كما احتجزت القوات عشرات المواطنين داخل منازلهم، في منطقتي بليبوس وشارع 24، وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، فيما اعتدت على أحد الشبان بالضرب المبرح.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: عايد جمعة، ومحمود أبو عيسى، منتصر فياض، وأيهم عماد القطو، أحمد فهيم وأحمد الجبشة، بعد مداهمة منازلهم في بلدة دير الغصون شمال المدينة. وأضافت أن القوات اعتقلت كذلك، المواطنين رمزي نعالوة من ضاحية شويكة ومحمد حسان خلف من مخيم نور شمس، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة العبيدية شرق المدينة، وداهمت عددًا من المنازل وفتشها. واحتجز كلًا من: أحمد جمال شنايطة، شفيق ردايدة، عبد الله حسين ردايدة، وحقق معهم ميدانيًا قبل الإفراج عنهم.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سالم هاني أبو حمادة في الثلاثينات من عمره، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في المدينة.

وفي مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد شقير، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، في بلدة كفر عقب شمالي المدينة.

