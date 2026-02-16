أكد مسؤول هيئة الإعلام في حزب الله وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أن "آمالًا كبيرة معقودة على هيئة الإعلام، ما يحمّلنا مسؤولية كبيرة"، مشيرًا إلى العمل "بروح الفريق لفتح مساراتٍ أصيلة تسمح بترسيخ الوعي والقيم".

وفي حديث إلى إذاعة النور، أوضح الموسوي أن الهيئة "تتقدّم بخطى ثابتة وتسعى إلى تقديم ما يليق بتضحيات الشهداء وخطّهم"، مؤكدًا أن "المقاومة لا تنهزم ولا تنكسر، وهي نموذج مستمر وراسخ طالما أنها إقرار من الناس، ما يشكّل ثروة للبنان".

وعلى الصعيد السياسي، كشف الموسوي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "أعطى إشارة البدء للانتخابات النيابية"، لافتًا إلى أن حزب الله يتعاطى مع الاستحقاق على أنه حاصل، ويعمل بالتنسيق مع حركة أمل على هذا الأساس.

