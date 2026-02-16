أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تشارك في الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة في جنيف بوفد متكامل يضم خبراء سياسيين وقانونيين واقتصاديين وفنيين، مشددًا على أن طهران لا ترى أي مصلحة في إطالة أمد المحادثات، بل تسعى للتوصل إلى اتفاق في أقصر فترة زمنية ممكنة.

وجاءت تصريحات بقائي في حوار خاص مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" قبيل مغادرته والوفد الإيراني طهران إلى جنيف، للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع الجانب الأميركي، والتي تستضيفها سفارة سلطنة عُمان في جنيف بوساطة وزير الخارجية العُماني، وذلك عقب الجولة الأولى التي عُقدت في مسقط.

وأوضح بقائي أن المفاوضات تسير ضمن إطار واضح وضعته المؤسسات العليا في البلاد، قائلًا إن إيران تشارك بجدية ونية صادقة بهدف التوصل إلى نتيجة، وتمتلك فريقًا كاملًا يضم مختلف الخبراء القادرين على معالجة جميع جوانب أي تفاهم محتمل.

وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية المكثفة خلال الأسبوعين الماضيين، ومنها زيارة أمين مجلس الأمن الأعلى علي لاريجاني إلى مسقط والدوحة، تأتي في سياق التنسيق الطبيعي لدفع المفاوضات قدمًا، مؤكدًا أن إيران تتفاوض في ظل حالة من الشك المبرر وعدم الثقة، استنادًا إلى تجارب سابقة.

وأضاف أن الأطر التي وضعتها المؤسسات العليا توجه عمل الفريق المفاوض، فيما يضطلع السلك الدبلوماسي بدوره في تطوير هذه الأطر وتعزيز مواقف البلاد ضمن سياقها، معربًا عن أمله في أن تثمر محادثات جنيف، بوصفها امتدادًا للنقاشات التي بدأت في سلطنة عُمان، عن نتائج تخدم مصالح إيران.

رفض التكهنات الإعلامية

وفي ما يتعلق بما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تفاصيل المفاوضات، كادعاءات تقديم الجانب الأميركي طلبًا بتقليص مستوى التخصيب أو إيقافه لسنوات، نفى بقائي صحة هذه المعلومات، واصفًا إياها بأنها تكهنات غير مبنية على أساس.

وأكد بقائي أن التفاصيل تُناقش حصريًا داخل غرفة المفاوضات، مشددًا على أن مواقف إيران الإطارية واضحة، باعتبارها عضوًا ملتزمًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، ولها الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، بما في ذلك التخصيب، وفق المادة الرابعة من المعاهدة.

وأوضح أن النقاش حول مستويات التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي لم يُطرح بعد بصورة تفصيلية، لافتًا إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات في هذه المرحلة الجديدة كانت مخصصة أساسًا لتقييم جدية الطرف المقابل، على أن تُبحث التفاصيل التقنية في الجولات اللاحقة.

