شارك قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل في أعمال الدورة الثانية والستين من مؤتمر ميونيخ للأمن 2026، التي انعقدت في جمهورية ألمانيا الاتحادية بين 13 و15 شباط 2026/ فبراير، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء ودبلوماسيين ورؤساء أجهزة أمنية وقادة جيوش من مختلف أنحاء العالم.

وتضمّن المؤتمر مناقشة قضايا استراتيجية مرتبطة بالسلام الدولي والأمن والدفاع ومعالجة النزاعات، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات ذات الاستخدامات الأمنية والعسكرية. كما عُقد اجتماع خاص لقادة الجيوش المشاركين، جرى خلاله عرض أبرز المستجدات الدولية والمسائل المتصلة بالتعاون العسكري.

وعلى هامش المؤتمر، عقد العماد هيكل سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين وقادة الجيوش مندول عدة وتناول البحث خلال هذه اللقاءات آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

كما عرض العماد هيكل سبل تعزيز التعاون ومواصلة دعم المؤسسة العسكرية، وتقوية قدراتها على مواجهة التحديات في المرحلة الاستثنائية الراهنة، في ظل حساسية الوضع الداخلي اللبناني واستمرار الاعتداءات والخروق "الإسرائيلية" لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

