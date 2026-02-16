كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي حماس: التوسع الاستيطاني في القدس تطور بالغ الخطورة

إيران

عراقجي: جئت إلى جنيف بمبادرات للتوصل إلى اتفاق عادل
إيران

عراقجي: جئت إلى جنيف بمبادرات للتوصل إلى اتفاق عادل

2026-02-16 12:15
92

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف، مع وفد دبلوماسي متخصص، للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية – الأميركية غير المباشرة، والمتعلقة بالملف النووي، إلى جانب إجراء سلسلة من المشاورات واللقاءات الدبلوماسية مع عدد من المسؤولين الدوليين.

من المقرر أن تُعقد جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة، يوم غد الثلاثاء، بوساطة فاعلة وجهود بنّاءة من سلطنة عُمان، في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز مسار الحوار القائم على الاحترام المتبادل ورفع الإجراءات غير القانونية.

خلال زيارته، سيلتقي عراقجي بوزيري الخارجية السويسري والعُماني، إضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلًا عن عدد من المسؤولين الدوليين المقيمين في سويسرا، حيث سيبحث معهم آخر المستجدات ذات الصلة بالملف النووي والتطورات الإقليمية والدولية، بما ينسجم والثوابت والمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أعلن الوزير عراقجي أن زيارته إلى جنيف تهدف إلى تقديم مبادرات حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مؤكدًا أن الاستسلام للتهديدات ليس مطروحًا على جدول الأعمال.

كذلك كتب عراقجي، في حسابه على منصة أكس: "سألتقي اليوم، برفقة خبراء الطاقة النووية في بلادنا، رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء مناقشات فنية وتقنية مفصلة. كما سألتقي بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، قبل بدء المشاورات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة يوم الثلاثاء".

وأضاف: "لقد جئت إلى جنيف بمبادرات حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. أما ما ليس مطروحًا على الإطلاق على جدول الأعمال فهو الاستسلام للتهديدات".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الاتفاق النووي الايراني سلطنة عمان سويسرا عباس عراقجي
إقرأ المزيد
المزيد
مناورات إيرانية تحاكي سيناريو السيطرة على مضيق هرمز
مناورات إيرانية تحاكي سيناريو السيطرة على مضيق هرمز
إيران منذ ساعة
لاريجاني: إيران متمسكة بحقوقها النووية ومستعدة لمفاوضات عادلة
لاريجاني: إيران متمسكة بحقوقها النووية ومستعدة لمفاوضات عادلة
إيران منذ 3 ساعات
عراقجي: جئت إلى جنيف بمبادرات للتوصل إلى اتفاق عادل
عراقجي: جئت إلى جنيف بمبادرات للتوصل إلى اتفاق عادل
إيران منذ 4 ساعات
الخارجية الإيرانية: المفاوضات تسير ضمن إطار واضح
الخارجية الإيرانية: المفاوضات تسير ضمن إطار واضح
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
خبيرة
خبيرة "إسرائيلية" تحذر من تبعات الهجوم على إيران
عين على العدو منذ ساعة
مناورات إيرانية تحاكي سيناريو السيطرة على مضيق هرمز
مناورات إيرانية تحاكي سيناريو السيطرة على مضيق هرمز
إيران منذ ساعة
لاريجاني: إيران متمسكة بحقوقها النووية ومستعدة لمفاوضات عادلة
لاريجاني: إيران متمسكة بحقوقها النووية ومستعدة لمفاوضات عادلة
إيران منذ 3 ساعات
عراقجي: جئت إلى جنيف بمبادرات للتوصل إلى اتفاق عادل
عراقجي: جئت إلى جنيف بمبادرات للتوصل إلى اتفاق عادل
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة