وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف، مع وفد دبلوماسي متخصص، للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية – الأميركية غير المباشرة، والمتعلقة بالملف النووي، إلى جانب إجراء سلسلة من المشاورات واللقاءات الدبلوماسية مع عدد من المسؤولين الدوليين.

من المقرر أن تُعقد جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة، يوم غد الثلاثاء، بوساطة فاعلة وجهود بنّاءة من سلطنة عُمان، في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز مسار الحوار القائم على الاحترام المتبادل ورفع الإجراءات غير القانونية.

خلال زيارته، سيلتقي عراقجي بوزيري الخارجية السويسري والعُماني، إضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلًا عن عدد من المسؤولين الدوليين المقيمين في سويسرا، حيث سيبحث معهم آخر المستجدات ذات الصلة بالملف النووي والتطورات الإقليمية والدولية، بما ينسجم والثوابت والمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أعلن الوزير عراقجي أن زيارته إلى جنيف تهدف إلى تقديم مبادرات حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مؤكدًا أن الاستسلام للتهديدات ليس مطروحًا على جدول الأعمال.

كذلك كتب عراقجي، في حسابه على منصة أكس: "سألتقي اليوم، برفقة خبراء الطاقة النووية في بلادنا، رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء مناقشات فنية وتقنية مفصلة. كما سألتقي بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، قبل بدء المشاورات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة يوم الثلاثاء".

وأضاف: "لقد جئت إلى جنيف بمبادرات حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. أما ما ليس مطروحًا على الإطلاق على جدول الأعمال فهو الاستسلام للتهديدات".

