ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
سرايا المقاومة تؤدي قسم الوفاء أمام ضريح الحاج عماد مغنية
سرايا المقاومة تؤدي قسم الوفاء أمام ضريح الحاج عماد مغنية

2026-02-16 13:30
بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء والذكرى الثامنة عشر لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية (الحاج رضوان)، أقامت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مراسم أداء قسم أمام ضريح القائد الحاج عماد مغنية في روضة شهداء المقاومة الإسلامية في الغبيري، بمشاركة ثلة من مجاهدي السرايا اللبنانية.

افتتحت المراسم بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ عزفت الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج) النشيد الوطني اللبناني ونشيد السرايا اللبنانية، بعدها، أدت ثلّة من مجاهدي السرايا اللبنانية قسم العهد والوفاء للقائد الحاج عماد مغنية وكلّ  الشهداء بحفظ دمائهم وإكمال مسيرة الجهاد والمقاومة، ثمّ جرى وضع إكليل من الزهر أمام الضريح المبارك، قبل أن يلقي مسؤول وحدة السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي"  أبو إسماعيل شمص كلمة أكد فيها أن جهوزية مجاهدي السرايا دائمة وفي أعلى مستوياتها، والهدف الأول من ذلك كما حدده شهيدنا الأسمى والشهيد الكبير الحاج رضوان، هو المقاومة، لأنها الأساس في الجهاد والدفاع عن الناس والاستشهاد في أرض الوطن.  

 

