بأسلوبه الحازم ونبرته الواثقة، عمل القائد الجهادي الكبير السيد هيثم الطبطبائي - السيد أبو علي، قائد معركة أولي البأس 2024، على توجيه المقاومين في الميادين، أثناء جلساته معهم وإشرافه على التدريبات العسكرية التي كانوا يخضعون لها، يرفع معنوياتهم، يشحذ هِممهم، يقوّي عزيمتهم ويُنعش نفوسهم وروحيّتهم تحت هدفٍ واحد: التصدّي للعدو مهما كلّف الثمن والتحديات والصعاب.

وفي تقييمه لتجربة المقاومة في التصدّي للعدوان الصهيوني الواسع الأخير عام 2024، جزم السيد أبو علي بأن المقاومة استطاعت أن تفشل التقدّم البري جنوبًا.

