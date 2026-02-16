كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
2026-02-16 13:49
62

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أن الثنائي الوطني يعمل بشكل جاد لإقامة الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، مشددًا على خوض هذا الاستحقاق الوطني في دائرة جبيل - كسروان بروح وطنية جامعة وبعيدًا عن خطاب الكراهية والإقصاء.

كلام برو جاء خلال حفل تأبيني أقيم في حسينية مسجد الإمام علي (ع) في بلدة كفرسالا - عمشيت بحضور جمع من أهالي البلدة والجوار.

وأشار برو إلى أن "عقدة العدد في دائرة جبيل كسروان لم تعد تجدي نفعًا مع مجتمع مؤمن بقضاياه وبلبنان وطن نهائي لجميع أبنائه"، داعيًا أبناء الدائرة إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة للحفاظ على الإنجازات وضمان حضور فاعل في المنطقة.

وختم برو بالقول: "علينا ألا نستسلم للضغوطات التي نتعرض لها، فالبعض يظهر وكأنه يرفض التهديدات لكنّه يتجاهل التهديد الحقيقي وهو العدوّ الصهيوني. علينا مقاربة هذه التهديدات بروح وطنية وليس بروح العصبية، فنحن قادرون بوحدتنا على مواجهة مطامع العدوّ تجاه لبنان".

