أطلق الحرس الثوري اليوم الاثنين مناورات "السيطرة الذكية على مضيق هرمز" تحت اشراف القائد العام اللواء محمد باكبور وهي مناورات مشتركة مكثفة وموجهة بدقة، بقيادة البحرية الإيرانية في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن من أهم أهداف هذه المناورات اختبار جاهزية الوحدات العملياتية التابعة للبحرية الإيرانية، ومراجعة خطط الأمن وسيناريوهات العمليات المضادة للهجمات العسكرية المحتملة في منطقة مضيق هرمز، والاستغلال الأمثل للمزايا الجيوسياسية للحرس الثوري الإيراني في الخليج وبحر عُمان.

وتتركّز التدريبات المعلوماتية والعملياتية للوحدات المشاركة في هذه المناورات على "التصدي السريع والحاسم والشامل من قبل قوات الحرس الثوري العملياتية للمخططات المعادية للأمن في البحر".

وتُجري هذ المناورات تحت إشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور.

ونشرت مقاطع فيديو تظهر تدريبات عسكرية في البحر تحت إشراف اللواء باكبور.

