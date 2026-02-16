كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي خبيرة "إسرائيلية" تحذر من تبعات الهجوم على إيران

إيران

مناورات إيرانية تحاكي سيناريو السيطرة على مضيق هرمز
إيران

مناورات إيرانية تحاكي سيناريو السيطرة على مضيق هرمز

2026-02-16 14:49
60

أطلق الحرس الثوري اليوم الاثنين مناورات "السيطرة الذكية على مضيق هرمز" تحت اشراف القائد العام اللواء محمد باكبور وهي مناورات مشتركة مكثفة وموجهة بدقة، بقيادة البحرية الإيرانية في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن من أهم أهداف هذه المناورات اختبار جاهزية الوحدات العملياتية التابعة للبحرية الإيرانية، ومراجعة خطط الأمن وسيناريوهات العمليات المضادة للهجمات العسكرية المحتملة في منطقة مضيق هرمز، والاستغلال الأمثل للمزايا الجيوسياسية للحرس الثوري الإيراني في الخليج وبحر عُمان.

وتتركّز التدريبات المعلوماتية والعملياتية للوحدات المشاركة في هذه المناورات على "التصدي السريع والحاسم والشامل من قبل قوات الحرس الثوري العملياتية للمخططات المعادية للأمن في البحر".

وتُجري هذ المناورات تحت إشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور. 

ونشرت مقاطع فيديو تظهر تدريبات عسكرية في البحر تحت إشراف اللواء باكبور.

 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز الخليج حرس الثورة الاسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
مناورات إيرانية تحاكي سيناريو السيطرة على مضيق هرمز
مناورات إيرانية تحاكي سيناريو السيطرة على مضيق هرمز
إيران منذ ساعة
لاريجاني: إيران متمسكة بحقوقها النووية ومستعدة لمفاوضات عادلة
لاريجاني: إيران متمسكة بحقوقها النووية ومستعدة لمفاوضات عادلة
إيران منذ 3 ساعات
عراقجي: جئت إلى جنيف بمبادرات للتوصل إلى اتفاق عادل
عراقجي: جئت إلى جنيف بمبادرات للتوصل إلى اتفاق عادل
إيران منذ 4 ساعات
الخارجية الإيرانية: المفاوضات تسير ضمن إطار واضح
الخارجية الإيرانية: المفاوضات تسير ضمن إطار واضح
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
مناورات إيرانية تحاكي سيناريو السيطرة على مضيق هرمز
مناورات إيرانية تحاكي سيناريو السيطرة على مضيق هرمز
إيران منذ ساعة
لاريجاني: إيران متمسكة بحقوقها النووية ومستعدة لمفاوضات عادلة
لاريجاني: إيران متمسكة بحقوقها النووية ومستعدة لمفاوضات عادلة
إيران منذ 3 ساعات
عراقجي: جئت إلى جنيف بمبادرات للتوصل إلى اتفاق عادل
عراقجي: جئت إلى جنيف بمبادرات للتوصل إلى اتفاق عادل
إيران منذ 4 ساعات
الخارجية الإيرانية: المفاوضات تسير ضمن إطار واضح
الخارجية الإيرانية: المفاوضات تسير ضمن إطار واضح
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة