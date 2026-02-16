المقال التالي ومضات من حديث سيد شهداء الأمة عن القادة الشهداء 3
الاحتفال المركزي لحزب الله في الذكرى السنوية للقادة الشهداء
16:46 |الشيخ قاسم للحكومة اللبنانية: أوقفوا كل تحرك عنوانه "حصر السلاح" فأداء الحكومة مسؤول عن طمع العدو
16:42 |الشيخ قاسم: مع الأصالة والجهاد والمقاومة والتصميم على الحق والاستعداد للتضحية لن ندعهم يحققوا أهدافهم سنكمل الطريق مع القادة الشهداء والمجاهدين
16:41 |الشيخ قاسم: إيران استطاعت أن تصمد وستصمد إن شاء الله وهي دائمًا منصورة ولا يمكن أن تهزم مع الصفات التي لديها
16:41 |الشيخ قاسم: بالتأكيد ستؤثر إيران على المنطقة كما أثرت غزة على المنطقة وكما أثر لبنان على المنطقة
16:40 |الشيخ قاسم: هذه الحالة التي نحن عليها لا يمكن أن تستمر أما متى وكيف وما هي المستجدات التي تغير هذه الواقع سنترك للوقائع أن تروي الحكاية
16:40 |الشيخ قاسم: لسنا مع التنازلات المجانية ولسنا مع تنفيذ أوامر الوصاية الأميركية الدولية العربية ولسنا مع تحقيق مطالب "إسرائيل" العدوانية
16:40 |الشيخ قاسم: أداء الحكومة مسؤول بنسبة ما عن طمع هذا العدو بالاستمرار بسبب التنازلات والاستجابات المتتالية للضغوطات
16:39 |الشيخ قاسم: صابرون لحد الآن لسببين الأول، لأن الدولة هي المسؤولة وعليها أن تقوم بواجبها، والثاني رعايتًا لوطننا ومجتمعنا في هذه المرحلة الحساسة
16:37 |الشيخ قاسم: نحن مع الوحدة الوطنية اللبنانية مع السيادة الكاملة والتحرير وضد كل أشكال الفتنة ومع تمكين الجيش اللبناني ليتمكن من الحماية وتحقيق السيادة مع استراتيجية الأمن الوطني والاستفادة من قوة المقاومة
16:36 |الشيخ قاسم: الأصل هو الدفاع عن الوطن والدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع ونحن من يجب أن نسألكم لماذا لا تدافعون لماذا لا تنتقدون العدوان لماذا لا تقفوا بصلابة مع الذين يقاومون
16:35 |الشيخ قاسم: إذا أردتم الاستسلام عدلوا الدستور لأن الأصل هو القتال من أجل التحرير وإذا أردتم الاستسلام حصلوا الاجماع الوطني للمذلة
16:33 |الشيخ قاسم: مع مقاومة مصممة وشعب عظيم صامد لن ينجحوا قد يؤلموننا ولكن نحن أيضا نستطيع أن نؤلمهم لا تستهينوا بالدفاع عندما يحين الوقت
16:32 |الشيخ قاسم: نحن كحزب الله لا نريد الحرب ولا نسعى إليها ولكننا لن نستسلم وحاضرون للدفاع وفرق كبير بين دفاع في مواجهة عدوان وبين حرب تكون ابتداءً
16:32 |الشيخ قاسم: لن نخضع للتهديد
16:30 |الشيخ قاسم: نريد العطاء ليكون لبنان سيدًا مستقلًا بلا وصاية وإلا لبنان يكون على طريق الزوال بالطريقة التي يفكر بها البعض
16:29 |الشيخ قاسم: ما تقوم به هذه الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى لأن هذا الموضوع يحقق أهداف العدوان "الإسرائيلي" وعلى الحكومة أن تحقق أهداف التحرير والوطن والوحدة والتعاون الداخلي
16:29 |الشيخ قاسم: لا نريد مساعدة العالم ونحن بإمكاننا أن ننهض ببلدنا بحسب إمكاناتنا وسنجد من لديه مصالح مع الدولة اللبنانية من الدول ونتعاون معه
16:25 |الشيخ قاسم: إذا اتفق كيان العدو فاتفاقه على الورق ولن يلتزم به وأمامنا كل الشواهد من أوسلو إلى مدريد
16:24 |الشيخ قاسم: لا تستهينوا بما يفعله الاحتلال في غزة اليوم أكثر من 60% من غزة محتلة مباشرة و40 % تحت العدوان اليومي
16:22 |الشيخ قاسم: عمل المقاومة الإسلامية برز خلال 42 سنة بإنجازات متراكمة من المقاومة الإسلامية ومن كل المقاومين من مختلف الأحزاب والقوى
16:20 |الشيخ قاسم: مسؤولية المقاومة هي مسؤولية الدولة والجيش والشعب وكلهم مسؤولون عن مقاومة الاحتلال من اجل تحرير الأرض
16:18 |الشيخ قاسم: نجدد تعزيتنا بذكرى استشهاد الشهيد رفيق الحريري وإن شاء الله نستطيع أن ننهض بهذا الوطن معًا بالاستفادة من تجربته وعطاءاته
16:18 |الشيخ قاسم: نهنئ المسلمين في لبنان والعالم بقدوم شهر رمضان المبارك شهر العبادة الذي يمدنا بالطاقة والعزيمة
16:15 |الشيخ قاسم: القادة الثلاثة اقتدوا بالإمام الخميني "قدس" في حديثه وقوله كل ما لدينا من عاشوراء
16:15 |الشيخ قاسم: القادة الثلاثة كانوا مصداق ما قاله سيد شهداء الأمة من ينتصر ينتصر ومن يستشهد ينتصر
16:15 |الشيخ قاسم: سنكمل الطريق إن شاء الله تعالى استشهد القادة فجاء قادة آخرون واستشهد من بعدهم قادة وجاء آخرون ودائمًا هناك من يأتي
16:14 |الشيخ قاسم: الشهداء القادة الثلاثة هم نماذج مختلفة من حيث بعض الصفات العظيمة لكنهم يشتركون بصفات عامة منها الرسالية الواضحة في طريقة حياتهم بحيث ذابوا في الإسلام والالتزام بالضوابط الشريعة
16:12 |الشيخ قاسم: الحاج عماد مغنية هو واحد من الدعائم الأساسية التي عملت في هذه المسيرة الجهادية منذ الانطلاقة
16:11 |الشيخ قاسم: السيد عباس "رض" هو الدوار بسيارته في كل المواقع الجهادية وفي كل لبنان حياته مقاومة وروحه مقاومة
16:07 |الشيخ قاسم: الخط أن يكون المؤمنون مع رسول "ص" في حالة جهاد بالأموال والأنفس ليكونوا من الفائزين
16:07 |الشيخ قاسم: المؤمنون هم الصادقون الذين صدقوا الوعد والذين ساروا على هذه الطريق ونحن إن شاء الله سنكمل الطريق
16:07 |الشيخ قاسم: مع الشيخ راغب نكون مع شيخ عزيز ترابي عمل في قريته وفي كل القرى المحيطة بل وصل إلى كل لبنان بمواجهته للعدو
16:06 |الشيخ قاسم: نحتفل اليوم بالشهداء القادة الثلاثة الشيخ رغب والسيد عباس والحاج عماد ومن خلالهم نحتفل بكل القادة الشهداء