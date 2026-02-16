Your browser does not support the video tag.

في محاضرة ألقاها أمام مجموعة من المجاهدين في المقاومة الإسلامية، يشدّد القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية - الحاج رضوان على أهمية "بناء الإنسان وتعزيز أصل المحور عبر الروحية".

وفي المحاضرة المطوّلة، يقول الحاج رضوان إن "ما يجب أن نتنبّه له إضافة الى معرفة العلوم، هو التزكية عبر الروحية والإيمان بقدرة الله والتوكّل على الله، فالعلوم ليست العنصر الحاسم والأساسي في صراعنا مع العدو وجهادنا في سبيل الله".

ويُشير الى أن "المطلوب من هذا المحور تحقيق الهدف الرئيسي في إزالة اسرائيل من الوجود".

