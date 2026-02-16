كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي روبوت صيني يحطم الرقم القياسي للسرعة ينافس قدرات العدّائين البشر

لبنان

الشيخ قاسم: قادتنا اقتدوا بالإمام الخميني.. وسنكمل الطريق
لبنان

الشيخ قاسم: قادتنا اقتدوا بالإمام الخميني.. وسنكمل الطريق

2026-02-16 16:28
48

أكَّد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أنَّ الاحتفال اليوم بالشهداء القادة الثلاثة الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية، ومن خلالهم يُحتفل بكل القادة الشهداء.

وخلال كلمته في احتفال ذكرى القادة الشهداء، قال الشيخ قاسم: "الخط أن يكون المؤمنون مع رسول الله (ص) في حالة جهاد بالأموال والأنفس ليكونوا من الفائزين"، مؤكدًا أنَّ "المؤمنين هم الصادقون الذين صدقوا الوعد وساروا على هذه الطريق، ونحن إن شاء الله سنكمل الطريق".

وأشار إلى أنَّه "مع الشيخ راغب نكون مع شيخ عزيز ترابي عمل في قريته وفي القرى المحيطة، بل وصل إلى كل لبنان بمواجهته للعدو"، مؤكدًا أن "الشيخ راغب قدم نموذجًا رائدًا عن الشهيد القائد".

وقال الشيخ قاسم: "السيد عباس هو الدوّار بسيارته في كل المواقع الجهادية وفي كل لبنان، حياته مقاومة وروحه مقاومة".

ولفت إلى أنَّ "الحاج عماد مغنية هو واحد من الدعائم الأساسية التي عملت في هذه المسيرة الجهادية منذ الانطلاقة"، لافتًا إلى أنه "صانع الانتصارين في العام 2000 والعام 2006"، وواصفًا إياه بأنه "قائد مبدع معطاء".

وتابع: "الحاج عماد مغنية استطاع أن يبني قاعدة مهمة لا زلنا نحصد آثارها"، مشددًا على أنَّ "الشهداء القادة الثلاثة نماذج مختلفة من حيث بعض الصفات العظيمة، لكنهم يشتركون بصفات عامة، منها الرسالية الواضحة في طريقة حياتهم، بحيث ذابوا في الإسلام والالتزام بضوابط الشريعة".

وأشار إلى أن "القادة الثلاثة اقتدوا بالإمام الخميني (قدس سرّه) في حديثه وقوله: كل ما لدينا من عاشوراء".

وذكر أنَّ "القادة الثلاثة كانوا مصداق ما قاله سيد شهداء الأمة: من ينتصر ينتصر ومن يستشهد ينتصر".

وتابع سماحته قائلًا: "سنكمل الطريق إن شاء الله تعالى. استشهد القادة فجاء قادة آخرون، واستشهد من بعدهم قادة وجاء آخرون، ودائمًا هناك من يأتي".

الكلمات المفتاحية
الشيخ نعيم قاسم عماد مغنية السيد عباس الموسوي الشيخ راغب حرب ذكرى القادة الشهداء القادة الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
الشيخ قاسم: قادتنا اقتدوا بالإمام الخميني.. وسنكمل الطريق
الشيخ قاسم: قادتنا اقتدوا بالإمام الخميني.. وسنكمل الطريق
لبنان منذ 19 دقيقة
ومضات من حديث سيد شهداء الأمة عن القادة الشهداء 3
ومضات من حديث سيد شهداء الأمة عن القادة الشهداء 3
لبنان منذ ساعة
الاحتفال المركزي لحزب الله في الذكرى السنوية للقادة الشهداء
الاحتفال المركزي لحزب الله في الذكرى السنوية للقادة الشهداء
لبنان منذ ساعة
لن نتخلى عن خيار المقاومة...
لن نتخلى عن خيار المقاومة...
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الشيخ قاسم: قادتنا اقتدوا بالإمام الخميني.. وسنكمل الطريق
الشيخ قاسم: قادتنا اقتدوا بالإمام الخميني.. وسنكمل الطريق
لبنان منذ 19 دقيقة
الحاج رضوان.. الروح هي أصل محور المقاومة
الحاج رضوان.. الروح هي أصل محور المقاومة
خاص العهد منذ 27 دقيقة
ومضات من حديث سيد شهداء الأمة عن القادة الشهداء 3
ومضات من حديث سيد شهداء الأمة عن القادة الشهداء 3
لبنان منذ ساعة
الاحتفال المركزي لحزب الله في الذكرى السنوية للقادة الشهداء
الاحتفال المركزي لحزب الله في الذكرى السنوية للقادة الشهداء
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة